Những ca khúc nhạc chế của Táo Quân 2022

Táo Quân năm nay chế nhiều ca khúc như "Thật bất ngờ", "Bước qua nhau". Các bài hát được chọn đều nổi tiếng, gắn liền với khán giả.

Diễn viên Duy Nam: 'Áp lực khi đóng vai của anh Xuân Bắc' Trò chuyện với Zing, Duy Nam cho biết anh và Trung Ruồi đối diện áp lực, gặp khó khăn khi đóng vai Nam Tào - Bắc Đẩu ở Táo Quân 2022.

Chương trình Táo Quân 2022 lên sóng vào khung 20h ngày 31/1 tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Táo Quân năm nay đề cập tới nhiều vấn đề xã hội thông qua các bài hát chế. Ê-kíp sử dụng ca khúc ở nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ, nhạc nước ngoài.

Việc chế nhạc đã trở nên quen thuộc trong Táo Quân các năm và luôn được khán giả đón nhận khi tạo nên tiếng cười với những câu từ hài hước và dí dỏm. Với Táo Quân 2022, ê-kíp không chọn nhiều bài hát được phát hành trong năm 2021 mà dùng các ca khúc quen thuộc, thậm chí ra mắt nhiều năm trước.

Hàng loạt ca khúc quen thuộc được làm mới

Xuân Bắc và Công Lý gây tiếc nuối khi vắng bóng ở Táo Quân năm nay. Thay thế họ để diễn vai Nam Tào, Bắc Đẩu là Đỗ Duy Nam và Trung Ruồi. Hai trợ lý mới của Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) đã có màn trình làng khán giả thông qua ca khúc Chuyện tình thảo nguyên do nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác. Phân đoạn “ồ lêu ồ lêu” đã trở thành thương hiệu của Chuyện tình thảo nguyên được Nam Tào, Bắc Đầu mới sử dụng.

Nhiều ca khúc khác, gắn liền với tuổi thơ của các thế hệ khán giả cũng được đưa vào Táo Quân để tạo tiếng cười, chẳng hạn Táo Mạng (Tự Long) báo cáo tình hình học online của học sinh trong thời gian chống dịch Covid-19 bằng liên khúc Niềm vui của em, Em yêu trường em và Mong ước kỷ niệm xưa. Đây đều là những bài hát quen thuộc của lứa tuổi học sinh.

Các Táo và Ngọc Hoàng còn nhắc tên nhiều ca khúc nổi tiếng khác như Tiền nhiều để làm gì? - một bản hit của Rap Việt mùa 1 - hay Đi đu đưa đi của Bích Phương. Táo Mạng nhắc đến bài hát Như giấc chiêm bao và Giấc mơ có thật của Lệ Quyên khi phản ánh vấn đề sao kê của giới nghệ sĩ gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua.

Tự Long khoe giọng qua nhiều tiết mục nhạc chế. Ảnh: VFC.

Tự Long tiếp tục có nhiều cơ hội khoe giọng. Không chỉ hát nhạc thiếu nhi hay ca khúc Thật bất ngờ, NSND còn đọc rap.

Thật bất ngờ xuất hiện trong phần của Táo Mạng do Tự Long thể hiện. Ê-kíp Táo Quân viết lời mới cho Thật bất ngờ để nói về xu hướng nhìn bên phải, ăn theo trend nhìn bên trái được hưởng ứng ở mạng xã hội thời gian qua. Thật bất ngờ do nhạc sĩ Mew Amazing sáng tác năm 2015 và do Trúc Nhân thể hiện. Bài hát có phần lời dí dỏm, châm biếm mặt trái của showbiz với đủ ồn ào từ scandal tan rã, đấu đá, lừa gạt, chơi xấu nhau…

Với chi phí là 250 triệu đồng - ít hơn nhiều dự án âm nhạc ra mắt cùng thời điểm - Thật bất ngờ đạt hiệu ứng lớn. Tuy nhiên, khi mới phát hành, bài hát bị cấm biểu diễn vì ngôn từ nhạy cảm.

Tự Long có nhiều lần khoe giọng gây ấn tượng ở Táo Quân. Ngoài Thật bất ngờ, SNSD còn hát ca khúc chế từ Bước qua nhau của Thái Vũ. Đây là bài hát mới, được Thái Vũ phát hành tháng 11/2021.

Đặc biệt, tại chương trình năm nay, Tự Long khoe kỹ năng rap. Không phải rapper chuyên nghiệp nhưng đoạn rap của Tự Long được khen ngợi với flow, nhấn nhá khá chuyên nghiệp. Táo Mạng là Táo mới của chương trình năm nay. Tự Long cũng có tạo hình khác biệt so với chính anh trước đó hay các Táo còn lại.

Anh xuất hiện với mái tóc nhuộm nhiều màu và trang phục sặc sỡ. Cả về tạo hình lẫn nội dung với những phần nhạc chế hấp dẫn, Táo Mạng có lẽ là Táo có phần báo cáo nổi bật nhất chương trình năm nay. NSND luôn được mong chờ bởi là Táo hát hay nhất.

Những ca khúc nước ngoài đình đám

Táo Quân luôn nắm bắt những xu hướng nổi bật tại Việt Nam lẫn thế giới trong năm để đưa vào chương trình. Một trong những vấn đề nổi trội của thế giới được đưa vào Táo Quân năm nay là Squid Game, cụ thể đoạn nhạc lời đồng dao gắn liền với trò chơi Đèn xanh, đèn đỏ.

Đây là một trong những đoạn nhạc gây ám ảnh của Squid Game vì nó gắn liền với trò chơi chết chóc. Trong phân đoạn này, búp bê khổng lồ hát: "Mugunghwa kkochi piotsseumnida". Đoạn nhạc sau đó lan truyền trên mạng xã hội và trở thành xu hướng chế ở cả Hàn Quốc lẫn nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Táo Mạng cũng hát nhạc chế của ca khúc One Way Ticket đình đám do nhóm nhạc Eruption thể hiện. Phân cảnh này gây chú ý vì One Way Ticket mới đây được sử dụng trong bộ phim Hàn Quốc Snowdrop có sự tham gia của Ji Soo (BlackPink), Jung Hae In.

Chế nhạc đã trở thành truyền thống của Táo Quân. Ảnh: VFC.

Thêm một ca khúc nước ngoài kinh điển được đưa vào Táo Quân 2022 là Beat It của Michael Jackson. Bài hát của ông hoàng nhạc pop xuất hiện trong phần của Táo Xã Hội Vân Dung. Bài hát với phần lời mới nói về vấn đề bán hết nhà cửa, tài sản để chơi chứng khoán sau đó chịu cảnh thua lỗ.

Beat It nằm trong album phòng thu thứ 6 của Michael Jackson mang tên Thriller phát hành năm 1982. Bài hát được viết bởi Jackson và đến nay vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Beat It đã nhận được giải thưởng Grammy năm 1984 cho Bản thu âm của năm và Màn trình diễn giọng ca rock nam xuất sắc.