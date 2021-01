Những ca khúc hit danh tiếng một thời tròn 20 tuổi

Can't get you out of my head từng đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại 40 quốc gia. Đây cũng là ca khúc giúp Minogue được khán giả biết đến rộng rãi. Tính đến năm 2018, đĩa đơn này đã bán được hơn 5 triệu bản trên toàn thế giới. Ngoài nội dung, nền nhạc, thời trang của Minogue trong MV cũng trở thành hiện tượng khoảng những năm 2001, 2002. Theo thống kê trên Rolling Stone, The Guardian, Can't get you out of my head nằm trong nhóm những ca khúc đáng nhớ bậc nhất của thập niên 2000.