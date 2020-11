Những ca khúc được tổng thống Mỹ yêu thích nhưng luôn gây hiểu lầm

Last Train To Clarksville (1966): Trong nhiều năm, ca khúc của nhóm The Monkees bị giới chính trị hiểu lầm là nói về quân đội Mỹ thập niên 1960. Câu hát "Tôi không biết liệu mình có thể trở về nhà không" thường xuyên được cho là nói về nỗi đau đáu của những người lính. Trên thực tế, ca khúc không nói lên quan điểm về chiến tranh. Chuyến tàu cuối cùng đến Clarksville chỉ đơn giản là bài hát về tình yêu được thể hiện bởi The Monkees - nhóm nhạc thần tượng với giới trẻ giữa thế kỷ 20. Ảnh: Getty.