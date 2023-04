Những bức tranh triệu đô của họa sĩ Việt

Tháng 2/2019, bức bình phong sơn mài Nine carps in the water (Chín con cá chép trong hồ nước) của họa sĩ Phạm Hậu được bán với giá hơn 1,1 triệu USD . Họa sĩ Phạm Hậu (1903-1994) tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương và được xem là người đi đầu trong ngành nghệ thuật sơn mài Việt Nam. Ông là một trong ba người sáng lập ra trường Quốc gia Mỹ nghệ, tiền thân của trường Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội ngày nay. Bức bình phong sơn mài Nine carps in the water được ghép lại từ bốn tấm, kích thước mỗi tấm là 50 x 180 cm, ra đời trong giai đoạn 1939-1940 - thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của ông. Ảnh: Sotheby’s.