Những bức tranh của trẻ em về lòng tốt giữa đại dịch

Nguyễn An Thư, tác giả bức tranh, nói: "Nếu hỏi có sợ dịch Covid-19 không, em sẽ không do dự đáp 'Có'. Nhưng sâu bên trong, em cảm thấy dịch Covid-19 này là một lời cảnh tỉnh. Em dành thời gian cho gia đình, bản thân nhiều hơn. Em hy vọng đại dịch sẽ qua nhanh". Ảnh: Nguyễn An Thư/Lòng tốt dễ lây.