Những bức ảnh du lịch ấn tượng nhất năm

6. Dome of the Rock, Jerusalem: Đây là đền thờ có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân bản địa, thuộc khu vực Núi Đền của thành phố cổ Jerusalem. Người Hồi giáo tin rằng đây là nơi Muhammad lên thiên đường. Dome of the Rock tuy đã tái tu sửa nhiều lần nhưng đây là một trong những công trình kiến trúc Hồi giáo lâu đời nhất còn tồn tại cho tới ngày nay. Ảnh: Ziah Gafic/National Geographic.