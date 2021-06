Những bữa tiệc thử nghiệm thu hút hàng nghìn giới trẻ Mỹ, châu Âu

Ở nhiều nước phương tây, các sự kiện đông người không cần khẩu trang, giãn cách 2 m đang trở thành phép thử cho chiến dịch tiêm chủng vaccine.

"Tôi cảm tưởng như cuộc sống bình thường đang trở lại. Dù có chút lo lắng khi xếp hàng giữa đám đông, mọi e ngại đều tan biến khi tôi bước vào bữa tiệc âm nhạc", Hayley Mackay, cô gái 28 tuổi người Anh, chia sẻ với Guardian.

Cô là một trong 10.000 người trẻ Anh quốc có mặt tại lễ hội Download ở công viên Donington, Leicestershire vào ngày 18/6. Dù được tổ chức với quy mô nhỏ gấp 8 lần thường niên, lễ hội năm nay không yêu cầu khách đeo khẩu trang, giãn cách 2 m khi tham dự.

Lễ hội Download quy tụ 10.000 người nằm trong chương trình thí điểm của chính phủ Anh, nhằm thử nghiệm hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine trước thềm mở cửa hậu Covid-19. Ảnh: Loudwire.

Những sự kiện đông người không yêu cầu giãn cách xã hội dần phổ biến ở một số quốc gia châu Âu, Mỹ như "phép thử" của chiến dịch tiêm chủng vaccine, chuẩn bị nơi lỏng và gỡ bỏ lệnh hạn chế Covid-19.

Với giới trẻ, những bữa tiệc thử nghiệm này giống như "ánh sáng cuối con đường", đem lại cơ hội tận hưởng không khí đông đúc, náo nhiệt hậu Covid-19.

"Không có quy tắc phòng dịch"

Kể từ đầu tháng 5, chính phủ Anh bắt đầu cho phép tổ chức một số sự kiện, lễ hội âm nhạc quy mô 3.000-10.000 người tham dự. Chỉ cần nộp kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, người tham dự sẽ được tiệc tùng giữa đám đông mà không cần tuân thủ quy định giãn cách.

Chương trình Nghiên cứu Sự kiện thuộc chính phủ sẽ đánh giá hiệu quả, mức độ rủi ro liên quan tới Covid-19 từ các bữa tiệc này để chuẩn bị cho giai đoạn mở cửa.

"Chúng tôi được khuyến khích nhảy múa, tiệc tùng cùng đám đông 3.000 người như trước đại dịch. Cảm giác thật khó tin", Katerina Vittozzi, người đã tham gia sự kiện First Dance ở hộp đêm Circus tại thành phố Liverpool đầu tháng 5, nói.

Nhiều người trẻ vỡ òa khi được tiệc tùng đông người, không đeo khẩu trang sau hơn một năm thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: BBC.

Ở Đức, cơ quan chức năng cũng tiến hành nhiều dự án thử nghiệm để "hồi sinh" các sự kiện cộng đồng và đời sống đêm.

Hộp đêm Distillery, ở thành phố phía đông Leipzig, đang tham gia chương trình thí điểm do các nhà khoa học từ Viện Max Planck và bệnh viện đại học địa phương hỗ trợ.

Thay vì 600 người như thời điểm trước dịch bệnh, chỉ 200 vị khách được phép vào CLB. Mỗi người phải thực hiện 2 loại xét nghiệm Covid-19 khác nhau trong ngày và cần có kết quả âm tính.

Sau đó, các vị khách có thể tháo bỏ khẩu trang, lãng quên quy định giãn cách xã hội khi bước vào trong.

Đối với người say mê nhạc techno như Philipp Koegler (30 tuổi), anh cảm thấy thật tuyệt khi anh cùng 200 người vui chơi tại Distillery. “Tối nay, không có quy tắc phòng dịch nào”, anh nói với AFP.

Thành công bước đầu của chiến dịch tiêm chủng vaccine giúp nhiều người trẻ ở một số nước châu Âu, Mỹ được tận hưởng không khí tiệc tùng. Ảnh: EPA.

Tại Hà Lan, phương thức thử nghiệm này được tiến hành từ tháng 3 năm nay. Sau một năm yên ắng, các khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời và hộp đêm cuối cùng cũng nhộn nhịp trở lại.

Tương tự như Anh hay Đức, chính phủ nước này cũng yêu cầu người tham dự thực hiện các biện pháp sàng lọc như đo thân nhiệt, nộp kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, đeo vòng cảm biến trước khi bước vào bữa tiệc.

Đa số người tham dự không nề hà rằng các sự kiện này đều thuộc chương trình thí điểm của chính phủ. "Chúng tôi đều không nhiễm virus, không có gì đáng lo cả. Lâu lắm rồi mới có cơ hội được thoải mái vui chơi như vậy", Suban, một người tham dự, nói với DW.

Tại Mỹ, vào ngày 15/6, Thống đốc New York Andrew Cuomo tuyên bố dỡ bỏ hầu hết hạn chế Covid-19 sau khi hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở tiểu bang.

Nhiều nam giới sau đó đã đổ xô tới 3 địa điểm của câu lạc bộ thoát y nổi tiếng Sapphire, theo Page Six.

Phần nhà hàng thuộc câu lạc bộ được mở cửa trở lại từ tháng 1. Gần đây, các vũ công biểu diễn trên sân khấu ở khoảng cách 3,5 m so với khách hàng.

“Khi lệnh hạn chế được nới lỏng, việc kinh doanh sẽ trở lại bình thường. Mọi người muốn tiếp xúc với nhau và thoát khỏi sự cô lập. Tôi nghĩ thành phố đã sẵn sàng để tiệc tùng”, Wright nói.

"Thủ phủ" tiệc tùng xứ cờ hoa Las Vegas cũng dần đông đúc trở lại sau 16 tháng "đóng băng" vì dịch bệnh. Theo New York Magazine, khu phố du lịch the Strip ở Las Vegas hiện chật cứng người say xỉn mỗi tối cuối tuần, hàng dài khách khứa xếp hàng trước các quán bar, pub.

"Chưa thể đoán trước"

Với các đơn vị tổ chức sự kiện, kết quả từ những bữa tiệc thử nghiệm đóng vai trò "rã băng" ngành giải trí, sự kiện vốn chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch.

"Chúng tôi đã làm việc rất vất vả phía hậu trường, đảm bảo an toàn để tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, không đem đến cảm giác như một buổi thử nghiệm cho người tham dự", Melvin Benn, Giám đốc Quản lý tại công ty sự kiện Festival Republic (Anh), nói.

Ông nhận xét thêm: "Nhiều lễ hội âm nhạc khác đang trông chờ vào kết quả chương trình thử nghiệm. Không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, điều này còn giúp chúng ta lấy lại tinh thần sau một năm chật vật vì dịch bệnh".

Một số chuyên gia cho rằng thời điểm để các sự kiện đông người, không giãn cách được tổ chức trở lại còn khá xa. Ảnh: EPA.

Thực tế, nhiều người trẻ vẫn cảm thấy quan ngại về việc tập trung đông người, không mang khẩu trang và tiếp xúc quá gần trong khoảng thời gian dài, dù tất cả đều có kết quả âm tính với Covid-19, theo BBC.

Trước các kết quả nghiên cứu hiện tại, Giáo sư Luke O'Neill từ Khoa Hóa sinh và Miễn dịch học tại Đại học Trinity đánh giá việc cho phép tổ chức các lễ hội quy mô lớn trong năm nay vẫn chưa thể chắc chắn.

"Không thể đoán trước được. Tôi nghĩ năm 2022 sẽ là thời điểm khả thi hơn, khi chiến dịch tiêm chủng phát huy tác dụng rõ rệt", ông chia sẻ với Lonely Planet.

Mercedes Carnethon, Giáo sư Y học Dự phòng ở Trường Y Feinberg thuộc ĐH Northwestern, nói rằng dù rất muốn hòa mình vào đám đông tiệc tùng khi cuộc sống bình thường dần quay lại, có nhiều yếu tố không chắc chắn từ chiến dịch thí điểm.

"Dựa trên tình hình hiện tại, chúng ta chưa thể từ bỏ khẩu trang và việc giãn cách ở các điểm công cộng. Các biện pháp này có hiệu quả chống lại sự lây nhiễm ngay cả khi virus đột biến, ta cũng có thêm thời gian tìm hiểu thêm về hiệu quả vaccine", cô nhấn mạnh.