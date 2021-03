Những bóng hồng thể thao Việt chuyển hướng sang showbiz

Vũ Trà My được coi là "cô gái vàng" của Wushu Việt Nam khi giành hơn 50 huy chương trong nước và quốc tế. Dù vậy, cô gái sinh năm 1990 quyết định sớm kết thúc sự nghiệp. Năm 2011, cô trở thành biên tập viên truyền hình, trước khi theo đuổi niềm đam mê DJ với nghệ danh "Mya". Trà My từng cho biết: "So với wushu hay MC, DJ là một trải nghiệm hoàn toàn khác, nhưng nó cũng có một điểm chung là đều mang lại niềm vui và sự thoải mái cho mọi người".