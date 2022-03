Những bóng hồng showbiz gắn bó với tỷ phú Elon Musk

Sau khi chia tay người vợ thứ hai Talulah Riley, tỷ phú công nghệ Elon Musk có mối quan hệ tình cảm với nhiều ngôi sao như diễn viên Amber Heard, ca sĩ Grimes.

Lịch sử tình trường của Elon Musk tương đối phức tạp, gắn với nhiều nhân vật trong ngành giải trí. Gần đây, mối quan hệ giữa ông chủ Tesla và ca sĩ Grimes cũng tốn giấy mực của báo giới.

Kết hôn hai lần với diễn viên Talulah Riley

Talulah Riley là người vợ thứ hai của tỷ phú Elon Musk. Cô sinh năm 1985, được biết đến qua các vai diễn trong phim Kiêu hãnh và định kiến, Inception, Thor: The Dark World, The Boat That Rocked...

Nữ diễn viên tiến tới hôn nhân với Elon Musk vào năm 2010. Nhưng chỉ hai năm sau, cặp uyên ương tuyên bố chia tay. Musk viết trên trang cá nhân: "Bốn năm yêu nhau thật tuyệt vời. Anh sẽ yêu em mãi. Em sẽ khiến một người đàn ông khác rất hạnh phúc".

Đến năm 2013, hai người tái hợp, kết hôn lại. Cuối năm 2014, Musk một lần nữa đệ đơn ly hôn, sau đó rút.

Talulah Riley từng kết hôn hai lần với tỷ phú công nghệ. Ảnh: Getty, AP.

Chuyện tình được ví như phim truyền hình này cuối cùng chấm dứt vào năm 2016. Riley nộp đơn ly hôn. Họ chia tay trong hòa bình và không có con chung.

Musk khi đó chia sẻ vẫn yêu Talulah Riley nhưng không còn chìm đắm trong tình yêu. "Tôi thực sự không thể cho Riley những gì cô ấy muốn", Musk nói với Forbes.

Talulah Riley trả lời phỏng vấn People: "Chúng tôi vẫn gặp gỡ thường xuyên và chăm sóc lẫn nhau". Theo truyền thông quốc tế, Talulah Riley cũng có quan hệ tốt với người vợ đầu tiên của Elon Musk - nhà văn Justine Wilson.

Mỹ nhân Amber Heard và cuộc tình một năm

Cánh săn ảnh bắt đầu chụp được khoảnh khắc tỷ phú sinh năm 1971 bên cạnh mỹ nhân Amber Heard vào năm 2016, không lâu sau khi chia tay Talulah Riley. Lúc này, Heard cũng vừa ly hôn tài tử Johnny Depp và vướng thị phi. Cô bị gọi là "người đẹp đào mỏ".

Vào khoảng tháng 4/2017, cặp uyên ương chính thức công khai hẹn hò, liên tục xuất hiện cùng nhau.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đến tháng 8/2017, Elon Musk và Amber Heard đường ai nấy đi. Lý do được cho là lịch trình công việc bận rộn, khiến họ không thể đầu tư thời gian cho mối quan hệ lâu dài. Trong một bài phỏng vấn với Rolling Stone, Musk nói về mối tình này: "Cô ấy chia tay tôi nhiều hơn tôi chia tay với cô ấy. Tôi thực sự đang yêu, thực sự đau khổ".

Cuộc tình của Amber Heard và tỷ phú công nghệ kéo dài khoảng một năm. Ảnh: MeGa, Getty.

Theo nguồn tin của People, hai người kết nối lại vào đầu năm 2018 nhưng mối quan hệ cũng chỉ kéo dài một tháng. Nữ diễn viên bỏ theo dõi Musk trên Instagram, còn tỷ phú bỏ theo dõi cô trên Twitter.

"Elon quyết định đây là thời điểm kết thúc chuyện này và Amber đồng ý. Cả hai đều quan tâm sâu sắc đến nhau nhưng thời điểm không phù hợp", một nguồn tin nói với People.

Tháng 4/2020, dù đã chia xa, tỷ phú Elon Musk tiếp tục dính líu đến vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard. Phía tài tử Cướp biển vùng Carribean tung bằng chứng Heard ngoại tình trước khi ly hôn. Loạt ảnh cô ôm ấp Elon Musk trong thang máy xuất hiện dày đặc trên mạng. Tỷ phú hãng Tesla bị lên án nói dối.

Có hai con chung với ca sĩ Grimes

Chuyện tình tan hợp rắc rối của Elon Musk và ca sĩ Grimes gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Hai nhân vật nổi tiếng công khai hẹn hò từ năm 2018, trên thảm đỏ sự kiện Met Gala. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, tỷ phú công nghệ nói: "Tôi yêu Grimes vì ​​sự khác biệt, khả năng sáng tạo nghệ thuật và tinh thần làm việc cường độ cao".

Grimes, sinh năm 1988, nổi tiếng với phong cách và cá tính dị biệt. Do đó, chuyện yêu đương của hai người luôn trở thành tâm điểm.

Đầu năm 2020, Grimes bất ngờ đăng ảnh bụng bầu. Đến tháng 5, họ thông báo đã có một bé trai. Cặp tình nhân đặt tên con là X Æ A-12 Musk. Theo lời ngôi sao người Canada, tên bé được đọc là "Ex Ash A Twelve". Cô giải thích X là ẩn số, từ Æ có âm đọc giống AI (trí tuệ nhân tạo), A-12 là tên loại máy bay trinh sát tầm cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - loại phi cơ họ yêu thích.

Grimes và Elon Musk đã có hai con chung. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, tháng 9/2021, họ tuyên bố chia tay. Elon Musk chia sẻ trên Page Six: "Chúng tôi chia tay nhưng vẫn rất hợp nhau, thường xuyên gặp gỡ. Công việc tại SpaceX và Tesla giữ chân tôi ở Texas hoặc công tác nước ngoài, trong khi cô ấy chủ yếu làm việc ở Los Angeles".

Kể từ đó, Elon Musk và ca sĩ Grimes không còn bị bắt gặp xuất hiện bên nhau.

Ngày 20/2, truyền thông Mỹ đưa tin Elon Musk có bạn gái mới. Paparazzi ghi lại hình ảnh Musk bước xuống máy bay riêng cùng nữ diễn viên Natasha Bassett, 27 tuổi.

Tuy nhiên, điều bất ngờ lại đến vào ngày 10/3 khi tạp chí Vanity Fair đăng bài phỏng vấn độc quyền với Grimes. Nữ ca sĩ cho biết cô và Musk có con chung thứ hai. Bé gái chào đời vào tháng 12/2021, qua phương pháp mang thai hộ.

Grimes cho biết cô và Elon Musk nối lại tình cảm, tuy nhiên họ vẫn sống tách biệt và tôn trọng tự do cá nhân. Grimes còn khẳng định cô và Elon Musk cảm thấy hạnh phúc, dự định có thêm con.

Sau đó vài giờ, Grimes xác nhận trên trang cá nhân rằng cô và Musk tiếp tục chia tay. Cô cho biết chuyện đó diễn ra sau khi thực hiện bài phỏng vấn này. Cô bày tỏ họ vẫn giữ quan hệ tốt, cùng chăm sóc các con.

Hiện, tỷ phú Elon Musk chưa lên tiếng về thông tin yêu diễn viên trẻ Natasha Bassett.