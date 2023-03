Những bóng hồng phản diện của Batman

Mối quan hệ giữa bóng hồng thứ ba trong danh sách và Hiệp sĩ bóng đêm không hẳn xuất phát từ tình yêu. Bruce bị mất phương hướng do chất độc gây sợ hãi Scarecrow và đã phải lòng Jillian Maxwell (trong bộ Batman: Legends of the Dark Knight Halloween Special #1 của Jeph Loeb và Tim Sale). Nhưng đối với Jillian, cô ta chỉ thực sự nhắm đến khối tài sản khổng lồ của chàng tỷ phú. May mắn thay, Alfred đã phát hiện ra điều này và can thiệp kịp thời. Một điều mỉa mai là ngay cả khi Bruce cố gắng yêu những người tốt thì dần dần họ lại trở thành kẻ xấu. Ít nhất Jillian chỉ là một kẻ lừa đảo tham lam bình thường chứ không phải là một siêu tội phạm nguy hiểm chết người.