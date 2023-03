Những bóng hồng mạnh mẽ bậc nhất DC Comics

Không còn nghi ngờ gì nữa, Wonder Woman là nữ siêu anh hùng nổi tiếng nhất và hùng mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ DC Comics. Cô ấy là một phần quan trọng của bộ ba The Holy Trinity cùng Batman và Superman. Wonder Woman là nữ siêu anh hùng đầu tiên của thương hiệu truyện tranh này và cũng được coi là biểu tượng nữ quyền đầu tiên trong các tác phẩm comic. Không lạ khi nhắc tới Wonder Woman là người ta cảm nhận được hình mẫu lý tưởng, sự truyền cảm hứng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và sự kiên định không ngừng đấu tranh. Wonder Woman sở hữu vô số khả năng đặc biệt như siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu bền bỉ… Ngoài ra, hỗ trợ cô trong các cuộc chiến chính nghĩa còn có Lasso of Truth (sợi thừng sự thật) và cả bộ giáp kiên cố bất hoại.