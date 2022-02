Những bóng hồng Gen Z nổi bật tại Olympic Bắc Kinh

Trong sự nghiệp của mình, cô đã 4 lần giành huy chương trong các mùa giải ISU Junior Grand Prix, trong đó có tấm huy chương vàng tại JGP Slovakia 2013. Cô từng xuất bản cuốn hồi ký có tựa đề "Finding the Edge: My Life on the Ice" vào năm 2017, trong đó Karen Chen chia sẻ cô mắc chứng thoái hóa đốt sống. Ảnh: @karebearsk8.