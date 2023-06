Những bom xịt đáng quên trong giới siêu anh hùng

Fantastic Four (2005): Tác phẩm là màn chào sân của Bộ tứ siêu đẳng trên màn ảnh rộng do 20th Century Fox sản xuất. Phim nhận phản hồi tiêu cực nhưng vẫn ghi dấu tại phòng vé toàn cầu khi mang về 333 triệu USD với kinh phí 100 triệu USD , theo Box Office Mojo. Hãng phim khiến người hâm mộ bức xúc khi cho ra mắt hậu truyện Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007). Chưa kể, bản làm lại Fantastic Four ra mắt năm 2015 nhận về vô số chỉ trích và là thảm họa của dòng phim siêu anh hùng. Ảnh: 20th Century Fox.