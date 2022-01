Những bom xịt đáng quên của Hollywood năm 2021

Tuy được đầu tư kinh phí lớn và giới chuyên môn đánh giá cao, nhiều bộ phim không gây tiếng vang với khán giả và trở thành bom xịt phòng vé.

2021 không phải là năm dễ dàng với điện ảnh. Thành công của Spider-Man: No Way Home và No Time to Die là số ít trong chuỗi thất bại kéo dài của toàn ngành. Có thể hiểu rằng doanh thu phòng vé thấp là điều bình thường, nhưng một số bộ phim quy tụ dàn sao đình đám lại trở thành bom xịt là điều khiến nhiều người phải đặt câu hỏi.

Theo Looper, những bom xịt điện ảnh ra đời do nhiều nguyên nhân khách quan, trong số đó có nhượng quyền thương mại cũ kỹ, tác phẩm gây tranh cãi trước khi phát hành, cách PR phim kém hấp dẫn...

Snake Eyes (36,84/ 110 triệu USD )

Gần một thập kỷ sau khi bộ phim G.I. Joe cuối cùng ra rạp, Paramount Pictures cố gắng hồi sinh nhượng quyền thương mại bằng phần phụ mang tên Snake Eyes.

Bằng việc mời Henry Golding của Con nhà siêu giàu châu Á và Úrsula Corberó từ Phi vụ triệu đô, Paramount nỗ lực thu hút sự chú ý của khán giả vào dàn diễn viên.

Henry Golding không cứu nổi phần tiếp theo của G.I Joe. Ảnh: Paramount.

Không may, Snake Eyes chỉ thu về 36,84 triệu USD trên toàn thế giới khi ra rạp vào tháng 7/2021. Doanh thu chỉ chiếm khoảng 10% so với những gì G.I. Joe: Retaliation làm được năm 2013.

Theo Looper, việc tạo ra phần phụ không mấy liên quan với phiên bản tiền nhiệm khiến phim bị ghẻ lạnh. Ngoài ra, ngày phát hành trùng với hai bom tấn Black Widow và Jungle Cruise của nhà Disney khiến tác phẩm hoàn toàn bị lu mờ.

Reminiscence (15,5/ 68 triệu USD )

Xuất hiện trong nhiều bộ phim thành công, Hugh Jackman cũng nhiều lần trở thành chủ nhân của bom xịt phòng vé. Deception năm 2008 không cán mốc 5 triệu USD , trong khi The Front Runner (2018) ra đi không dấu vết.

Hugh Jackman tiếp tục có bước lùi trong sự nghiệp. Ảnh: Looper.

Lần trở lại trong năm 2021 với Reminiscence tiếp tục làm dày danh sách bom xịt của "Người Chồn" Hugh Jackman. Bộ phim khoa học viễn tưởng chỉ thu về 15,5 triệu USD trên tổng kinh phí 68 triệu USD . Doanh thu nội địa của phim ở mức thấp kỷ lục là 3,9 triệu USD .

Reminiscence cũng phá kỷ lục là tác phẩm có cuối tuần mở màn tệ nhất lịch sử dù được ra mắt tại hơn 3.000 rạp. Không thể lấy lý do đại dịch làm ảnh hưởng sâu đến doanh thu, vì có đến 115 bộ phim vượt qua Reminiscence trong năm qua.

Chaos Walking (26,5/ 100 triệu USD )

Chaos Walking là bộ phim chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19. Sau hai năm trì hoãn, phim ra rạp vào tháng 3/2021. Thời điểm đó, đa số các rạp chiếu ở Los Angles chưa sẵn sàng trở lại. Hai cái tên Tom Holland và Daisy Ridley dù được biết đến với Người Nhện và Chiến tranh giữa các vì sao, nhưng thực tế tên tuổi của họ chưa đủ để kéo khán giả đến tác phẩm.

Tên tuổi Nhện Nhí không đủ níu chân khán giả đến Chaos Walking. Ảnh: Lionsgate.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phim chỉ thu về 26,5 triệu USD so với kinh phí 100 triệu USD . So với các tựa phim ra mắt cùng thời điểm như The Little Things, The Unholy và Nomadland, Chaos Walking tốn nhiều kinh phí để thực hiện. Doanh thu phòng vé bết bát là cái kết thất vọng, nhưng không khó đoán với tựa phim từ lâu gặp nhiều rắc rối.

Joe Bell ( 2,1 triệu USD )

Ngay sau khi được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto, Joe Bell được kỳ vọng có tương lai tốt đẹp ở phòng vé. Sự xuất hiện của tài tử Mark Wahlberg cũng được cho là điểm hút khán giả.

Câu chuyện cảm động và "bảo chứng rating" Mark Wahlberg không cứu được doanh thu của Joe Bell. Ảnh: Solstice Studios.

Không may, quá trình phát hành Joe Bell gặp nhiều trở ngại. Việc Solstice Studios "mang con bỏ chợ" khiến bộ phim chỉ được ra mắt tại hơn 1.000 rạp vào tháng 7/2021. Cuối cùng, phim chỉ thu được 758.000 USD trong nước và 2,1 triệu USD toàn thế giới.

Looper gọi đây là thảm họa và Joe Bell là một trong những bộ phim có doanh thu nội địa tệ nhất của Wahlberg. Thời điểm đó, khán giả hoàn toàn có nhiều tựa phim khác để theo dõi. Mọi kỳ vọng từ Liên hoan phim Quốc tế Toronto hoàn toàn tan biến.

The Last Duel (29,9/ 100 triệu USD )

Ra mắt tại Liên hoan phim Venice, The Last Duel được kỳ vọng là tác phẩm thành công về mặt phòng vé. Trước khi chính thức ra rạp, bộ phim sử thi của đạo diễn Ridley Scott nhận phần lớn nhận xét tích cực từ giới phê bình.

Phim nằm trong top 10 bộ phim hay nhất năm 2021 do National Board of Review bình chọn. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liệt kê The Last Duel là một trong những bộ phim yêu thích của ông trong năm qua.

Tác phẩm sử thi có sự góp mặt của Ben Affleck và Matt Damon không thành công về doanh thu. Ảnh: 20th Century Studios.

Song, việc được đánh giá cao không đồng nghĩa bộ phim sẽ thành công về doanh thu. Với kinh phí 100 triệu USD , phim do Ben Affleck và Matt Damon đóng chính chỉ thu về 29,9 triệu USD , xếp sau nhiều bộ phim bom xịt.

Thời điểm phát hành phim cũng là lý do khiến phim thất bại. The Last Duel ra mắt trước Hallween Kills và một tuần sau No Time to Die phát hành. Phim không thể cạnh tranh lại tác phẩm về James Bond để trở thành lựa chọn ưu tiên của khán giả.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City (31,3/ 25 triệu USD )

Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi tại sao Sony và Screen Gems quyết định thực hiện phần tiếp theo của Resident Evil. Trước đó, Resident Evil: The Final Chapter có doanh thu nội địa thấp kỷ lục. Số tiền mà loạt phim kiếm được chủ yếu đến từ phòng vé Trung Quốc.

Welcome to Raccoon City có doanh thu kém nhất trong các phần Resident Evil. Ảnh: Sony.

Theo Looper, khán giả đã mệt mỏi trước nhượng quyền thương mại. Việc tung ra phần tiền truyện không đủ để níu chân khán giả. Với doanh thu 31,3 triệu USD toàn cầu, phim không kiếm được lợi nhuận vì kinh phí thực hiện đã đến 25 triệu USD (các phim thường phải thu về gấp 2,5 lần kinh phí mới được xem là sinh lợi, theo CBR). Tệ hơn, doanh thu phim kém các phần trước đó (đều trên 100 triệu USD ).

The Suicide Squad (167/ 185 triệu USD )

Trong khi doanh thu phòng vé toàn thế giới có nhiều biến động, phần lớn các bộ phim siêu anh hùng đều không ảnh hưởng quá nhiều. Các tác phẩm của Marvel như Black Widow, Shang-Chi, Spider-Man đã chứng minh điều đó.

Song, thật khó hiểu khi tác phẩm nhà DC lại thất bại.

The Suicide Squad chỉ thu về 167 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 185 triệu USD . Con số này bao gồm doanh thu không quá cao 55,8 triệu USD tại Bắc Mỹ.

The Suicide Squad bị "ghẻ lạnh" so với các tác phẩm siêu anh hùng khác của MCU. Ảnh: Warner Bros..

Trong năm khó khăn, trung bình mỗi bộ phim của MCU thu về 380 triệu USD toàn cầu nhưng khán giả lại quay lưng với The Suicide Squad. Theo Looper, việc phim gắn nhãn R khiến khán giả đắn đo. Ngoài ra, việc phát đồng thời trên HBO Max ảnh hưởng nặng đến doanh thu phim.

"Dù nguyên nhân là gì, The Suicide Squad là ngoại lệ với thành tích mạnh mẽ của phim siêu anh hùng tại phòng vé năm 2021", Looper bình luận.