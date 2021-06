Những bom tấn đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc

Trường Luật Hồ - The Battle at Lake Changjin (hơn 200 triệu USD ): The Hollywood Reporter, Trường Luật Hồ hiện là bộ phim được đầu tư lớn nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, với tổng kinh phí sản xuất hơn 200 triệu USD . Dự án do 3 đạo diễn lừng danh là Lâm Siêu Hiền, Từ Khắc và Trần Khải Ca hợp sức chỉ đạo, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi gồm Ngô Kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đoạn Dịch Hoành, Lý Thần, Hồ Quân, Chu Á Văn. Phim sẽ được giới thiệu tại khuôn khổ LHP Cannes là hội chợ Marché du Film, diễn ra vào ngày 6/7 ở Pháp và phát hành toàn cầu trong năm nay.