Những bộ truyện tranh về Người Nhện không được độc giả đón nhận

The Amazing Spider-Man #544 And #545, "One More Day" - được viết bởi J. Michael Straczynski, Joe Quesada, Danny Miki và Richard Isanove. Tác phẩm đã điều chỉnh lại rất nhiều tình tiết trong cuộc sống của Người Nhện, bao gồm cả việc hồi sinh một số nhân vật và cả việc thay đổi cuộc hôn nhân với Mary Jane. Điều này khiến nhiều độc giả tức giận, họ tin rằng Marvel đã đảo ngược quá trình phát triển của Người Nhện một cách không cần thiết. Bộ truyện One More Day được ra mắt nhằm mục đích giữ cho Người Nhện trẻ trung hơn nhưng điều này đã khiến siêu anh hùng của chúng ta rơi vào tình trạng lấp lửng, nửa chừng. Peter đã trưởng thành nhưng lại không được trao đủ trách nhiệm liên quan đến lứa tuổi của mình. Cho đến ngày nay, nhiều người hâm mộ vẫn tỏ ra tức giận đối với One More Day. Ảnh: CBR.