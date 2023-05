Những bộ truyện tranh truyền cảm hứng cho loạt phim nổi tiếng

Trang Forbes đã chia sẻ về một số loạt phim nổi tiếng được chuyển thể từ truyện tranh như "The Walking Dead" hay "The Umbrella Academy".

The Boys

The Boys tới nay đã có 3 mùa trên Amazon. Ảnh: Amazon.

Đây là loạt phim siêu anh hùng được phát trực tuyến trên Amazon Prime, ra mắt vào năm 2019. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Garth Ennis.

Hành trình ra mắt của The Boys khá khó khăn. WildStorm xuất bản tác phẩm này với 6 số đầu tiên nhưng sau đó ngừng lại. Tiếp đó, Dynamite Entertainment ra mắt thêm 8 số. Nhận định về sự khác biệt giữa phim và truyện, trang Screen Rant cho biết một trong những điểm khác biệt lớn nhất là cái chết của vợ Butcher trong phim (trong truyện nhân vật này còn sống) và giới tính của nhân vật phản diện Stormfront, vốn là nam trong truyện nhưng do nữ diễn viên Aya Cash thủ vai trong phim.

The Sandman

Thế giới của The Sandman đồ sộ không kém nhiều tác phẩm siêu anh hùng khác. Ảnh: collider.

Đây là loạt phim do Netflix sản xuất và công chiếu vào tháng 8 năm 2022 dựa trên loạt truyện tranh cùng tên của DC Comics do Neil Gaiman chấp bút. Bộ truyện tranh ra mắt từ năm 1988 đến năm 1996, có 21 tập và 75 số phát hành, theo chân nhân vật chính Dream du hành xuyên không gian và thời gian để cố gắng giành lại quyền kiểm soát thế giới Dreaming.

Theo Screen Rant, một khoảnh khắc đáng nhớ trong truyện là trận chiến hoành tráng của nhân vật Dream và John Dee hay một chi tiết khác là Lucifer thú nhận với Dream rằng anh ta mệt mỏi khi phải sống theo quy tắc của người khác.

The Umbrella Academy

Bản phim được sản xuất với sự đa dạng trong dàn nhân vật. Ảnh: collider.

Loạt phim này xoay quanh một gia đình gồm các anh chị em siêu anh hùng được nhận nuôi. Họ cùng nhau ứng phó việc người cha qua đời và ngăn chặn ngày tận thế sắp xảy ra. Do Netflix sản xuất, loạt phim này có 3 phần và được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Gerard Way, giọng ca chính của ban nhạc rock My Chemical Romance.

Bộ truyện được Dark Horse Comics xuất bản và có 29 số. Theo Collider, một điểm khác biệt lớn giữa phim và truyện là chi tiết Tháp Eiffel biến thành một con tàu vũ trụ do thây ma điều khiển. Một điểm khác biệt rõ rệt nữa là việc đưa các nhân vật đa dạng vào phim. Các anh chị em do các diễn viên thuộc mọi thành phần chủng tộc và sắc tộc thủ vai, trong khi trong sách cả 7 người đều là người da trắng.

The Walking Dead

The Walking Dead là cái tên ăn khách ở mọi thể loại. Ảnh: Forbes.

Bộ phim The Walking Dead tập trung vào những người sống sót sau ngày tận thế. Bộ phim đoạt giải Emmy được phát sóng trên AMC, có 11 mùa và có sự góp mặt của dàn diễn viên hàng đầu như Norman Reedus, Melissa McBride, Andrew Lincoln, Khary Payton và Lauren Cohan. Bộ truyện tranh cùng tên do Robert Kirkman viết và có 193 số. Số cuối cùng được xuất bản vào năm 2019.

Theo Screen Rant, điểm khác biệt lớn giữa bộ truyện và phim là số phận của nhân vật Rosita. Trong truyện, Rosita bị giết trước tập cuối cùng, nhưng trong phim, nhân vật này sống sót cho đến tập cuối. The Walking Dead cũng được chuyển thể thành trò chơi điện tử được giới phê bình đánh giá cao và đã giành được một số giải thưởng.