Những bộ truyện tranh Marvel đen tối nhất

Được sáng tạo bởi đội ngũ Kevin Smith, Terry Dodson, Rachel Dodson và Richard Starkings, Spider-Man/Black Cat: The Evil That Men Do là một series truyện kể về các anh hùng tiêu biểu trong một cuộc điều tra. Họ đang cố tìm hiểu về một loạt tội ác liên quan đến Mr. Brownstone, dị nhân có khả năng dịch chuyển tức thời. Hắn đã sử dụng khả năng của mình để đưa ma túy trực tiếp vào máu của người khác. The Evil That Men Do là tác phẩm đặc biệt, phản ánh về hàng loạt chủ đề tội ác khủng khiếp, bao gồm cả những cái chết do dùng thuốc quá liều, vấn nạn nghiện ngập hay thậm chí là các cuộc tấn công tình dục. The Evil That Men Do chắc chắn đen tối hơn hầu hết truyện tranh về Người Nhện, khác hẳn với những gì độc giả thường thấy về siêu anh hùng đại chúng này.