Những bộ truyện tranh được nhiều bạn đọc Việt yêu thích năm 2022

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tượng đài truyện tranh One Piece. Tuy tác phẩm này đã thuộc hàng “tiền bối” nhưng sức hút của nó đối với cộng đồng truyện tranh vẫn còn rất mãnh liệt. Đặc biệt, với sự kiện kỷ niệm ra mắt tập 100, One Piece tại Việt Nam được phát hành dưới nhiều phiên bản khác nhau tạo ra một cơn sốt thực sự đối với những người yêu manga. Loạt ba tập 99-100-101 của One Piece đều có bản giới hạn với nhiều điểm đặc sắc riêng. Điều này làm fan One Piece nói riêng và những ai yêu thích truyện tranh nói chung đều trở nên hào hứng hơn hẳn. Ảnh: Vadatabook.