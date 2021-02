Những bộ truyện tranh được chú ý trong năm 2020

1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Bộ manga này chính xác là điểm sáng lớn nhất của làng truyện tranh trong năm qua. Sau khi "vượt mặt" One Piece để trở thành tác phẩm bán chạy nhất năm 2019, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tiếp tục tạo ra kỳ tích khi bán được hơn 82,3 triệu bản trong năm 2020, gấp 10 lần vị trí thứ hai của Kingdom với 8,2 triệu bản. Ảnh: Best HD Wallpaper.