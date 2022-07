Những cuốn comic hài hước

Today Is the Last Day of the Rest of Your Life của Ulli Lust được xuất bản năm 2008. Tác phẩm đã đem về giải thưởng ở hạng mục Graphic Novel của Los Angeles Times Book Prize. Cuốn sách xoay quanh Ulli Lust. Vào năm 1984, cô bé tuổi teen này đi nhờ xe người quen để khám phá khắp Italy. Theo chân cô bé, độc giả trải qua loạt cảm xúc khác nhau, từ vui mừng, hạnh phúc đến kinh hoàng, đau lòng... Nhưng điều làm nên thành công của tác phẩm chính là sự hài hước dí dỏm của Lust. Tác phẩm này là ví dụ tuyệt vời về sức mạnh của sự lạc quan có thể giúp chúng ta vượt qua những giờ phút đen tối. Nguồn: Fantagraphic.