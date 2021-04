Những bộ trang phục thảm họa trong lịch sử Oscar

Nhà mốt Lizzy Gardiner đã mặc váy làm từ 254 thẻ vàng hết hạn của American Express đến Oscar 1995. Năm ấy, cô được vinh danh ở hạng mục Thiết kế trang phục đẹp nhất cho phim The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert. Nhưng trớ trêu thay, bộ cánh mà cô lên nhận giải đã bị đưa vào danh sách xấu nhất.