Những bộ tiểu thuyết kỳ ảo được yêu thích nhất năm 2022

The Atlas Six của tác giả Olivie Blake đã trở thành cuốn sách bán chạy của New York Times trong năm 2022. The Atlas Six là câu chuyện đầy hấp dẫn về thế giới pháp thuật. Olivie Blake đã xây dựng một thế giới đủ phức tạp để tạo ra chiều sâu cho tác phẩm. Bên cạnh đó, hệ thống nhân vật cũng được xây dựng phong phú, phù hợp với nền tảng sáng tạo của thế giới pháp thuật. Ấn tượng hơn nữa, cuốn sách ban đầu được tự xuất bản trên một số phương tiện truyền thông trước khi trở thành một hiện tượng và được in ấn rộng rãi. Ảnh: HBnW.