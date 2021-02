Những bộ phim truyền hình đáng xem dịp Tết

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel: Series phim tài liệu được xây dựng dựa trên câu chuyện về địa điểm và những sự kiện có thật tại Mỹ. Cecil Hotel được xây dựng và đưa vào sử dụng từ nửa đầu thế kỷ XX. Lịch sử tòa nhà gắn liền với nhiều vụ tự sát cũng như án mạng bí ẩn. Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel sẽ cùng khán giả mở lại những trang lịch sử vẫn chìm trong bí ẩn này. Ảnh: Imagine Documentaries.