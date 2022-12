Những bộ phim tệ nhất năm 2022

Trong The Bubble, Carol Cobb (Karen Gillan) và các bạn diễn tìm cách ứng phó với dịch Covid-19 để hoàn thành quá trình quay hình phim hành động Cliff Beasts 6: Battle for Everest: Memories of a Requiem. Giới phê bình đánh giá The Bubble - một tác phẩm hài châm biếm - kém cỏi từ kịch bản cho tới diễn xuất của dàn sao, là bước lùi của đạo diễn Judd Apatow. "The Bubble không thể đạt được mục đích trở thành tác phẩm châm biếm", Daily Beast nhận xét. Ảnh: IMDb.