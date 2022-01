Những bộ phim siêu anh hùng ra mắt trong năm nay

Moribus là bom tấn siêu anh hùng Marvel do Sony Pictures sản xuất. Bộ phim phải dời chiếu đến 6 lần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bộ phim kể về nhà khoa học Michael Morbius, sau một lần thí nghiệm thất bại khiến anh trở thành ma cà rồng. Nhân vật chính do tài tử Jared Leto đảm nhận. Đây là tác phẩm siêu anh hùng mở màn năm 2022 của Sony và Vũ trụ siêu anh hùng Marvel. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 4. Ảnh: Sony.