Những bộ phim nổi tiếng nhờ khán giả bàn tán

Tuy không được PR rầm rộ, những series truyền hình như "Squid Game", "Only Murders in the Building"... được xem nhiều nhờ sự bàn tán của người hâm mộ.

Theo Insider, một số phim truyền hình thành công trong năm nay như Squid Game, Only Murders in the Building do Selena Gomez thủ vai chính... trước khi phát hành không được truyền thông chú ý quá nhiều. Loạt phim chỉ được công chúng quan tâm sau khi có nhiều khán giả bàn tán trên mạng xã hội.

Công ty phân tích Diesel Labs đã tổng hợp danh sách các chương trình truyền hình viral nhất trong năm nay nhờ vào độ tương tác trực tuyến. Tỷ lệ được đo lường từ các nền tảng để đánh giá mức độ quan tâm của khán giả với nội dung.

Only Murders in the Building (Hulu)

Tỷ lệ 1:70

Điểm số của nhà phê bình trên Rotten Tomatoes: 100%

Only Murders in the Building theo chân ba người lạ gồm Steve Martin, Martin Short và Selena Gomez. Họ có chung nỗi ám ảnh về tội ác thực sự và đột nhiên thấy mình bị quấn lấy nhau.

Khi cái chết rùng rợn xảy ra bên trong tòa nhà căn hộ Upper West Side, bộ ba nghi ngờ có kẻ giết người và sử dụng kiến ​​thức chính xác của chính mình về tội phạm để điều tra sự thật.

Selena Gomez, Steve Martin và Martin Short trong bộ phim của Hulu. Ảnh: TNS.

Khi thực hiện podcast của riêng mình để ghi lại vụ án, cả ba làm sáng tỏ những bí mật phức tạp của tòa nhà kéo dài nhiều năm. Điều làm cả nhóm bùng nổ là những lời nói dối họ làm với nhau. Chẳng bao lâu, bộ ba nhận ra kẻ giết người có thể đang quanh đây khi họ đang chạy đua để giải mã các manh mối, tìm ra sự thật trước khi quá muộn.

“Steve Martin, người có sự nghiệp truyền hình ấn tượng trước khi trở thành biên kịch, thỉnh thoảng có mặt trong The Smothers Brothers Comedy Hour - đã tạo ra bộ phim hài hước, tuyệt vời, logic. Thậm chí công chúng có thể gọi đây là series gắn liền với thanh xuân”, Los Angeles Times bình luận.

What If …? (Disney)

Tỷ lệ: 1:130

Điểm số của nhà phê bình trên Rotten Tomatoes: 93%

Theo Insider, What If …? lật ngược kịch bản của MCU, xâu chuỗi lại sự kiện nổi tiếng từ các bộ phim theo cách bất ngờ. Loạt phim hoạt hình đầu tiên của Marvel Studios tập trung vào các anh hùng khác nhau của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

"Trước đây, tôi luôn khó chịu với những câu chuyện vũ trụ thay thế như vậy. Thật ra tôi đã sai lầm. Đây đích thực là vụ nổ tuyệt đối", chuyên gia của AV Club bình luận.

Mare of Easttown (HBO)

Tỷ lệ: 1:330

Điểm số của nhà phê bình trên Rotten Tomatoes: 95%

Bộ phim kể về nhân vật Mare Sheehan (Kate Winslet đóng). Trong lúc cuộc sống gặp khó khăn, Sheehan với tư cách thám tử đến một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania điều tra vụ án giết người. Loạt phim khám phá mặt tối của cộng đồng những người thân với nhau, cung cấp cái nhìn thực về cách những bi kịch gia đình và quá khứ ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống hiện tại của mỗi người.

Sao phim Titanic được đánh giá cao ngày trở lại. Ảnh: HBO.

“Mare of Easttown là triển lãm về diễn xuất của Winslet. Cô không thể hiện mình là ngôi sao hạng A rỗng tuếch. Đây là bộ phim gia đình hấp dẫn, lộn xộn được bao bọc trong bí ẩn giết người dai dẳng và ly kỳ”, Vox bình luận.

Mare of Easttown giành được 16 đề cử tại Primetime Emmy lần thứ 73 với bốn chiến thắng chính, bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Kate Winslet, Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Evan Peters và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Julianne Nicholson.

Bling Empire (Netflix)

Tỷ lệ: 1:570

Điểm số của nhà phê bình Rotten Tomatoes: 90%

Ngay từ khi được giới thiệu, Bling Empire được báo chí đưa tin là phiên bản đời thực của bộ phim Con nhà siêu giàu châu Á. Series truyền hình theo chân những người Mỹ gốc Á siêu giàu đang sống ở Los Angeles. Họ tham gia vào những bữa tiệc thịnh soạn, hào nhoáng, phô trương cuộc sống đời thực của giới thượng lưu.

Cuộc sống về giới siêu giàu ở Los Angeles được thể hiện qua Bling Empire. Ảnh: Netflix.

“Nếu là người yêu thích sự hào nhoáng và phô trương, Bling Empire là chương trình dành cho bạn. Netflix chắc chắn sẽ sản xuất ra nhiều series thực tế thế này”, Mashable đánh giá.

Squid Game (Netflix)

Tỷ lệ : 1:820

Điểm số của nhà phê bình trên Rotten Tomatoes: 94%

Trước khi lập kỷ lục là series được xem nhiều nhất trên Netflix, Squid Game không hề được PR rầm rộ. Chương trình truyền hình chỉ trở nên viral sau khi những trò chơi trong phim được khán giả, người hâm mộ lan truyền trên Internet.

Trò chơi tách kẹo là một trong những nguyên nhân giúp Squid Game viral. Ảnh: Netflix.

Trong phim, hàng trăm người dưới đáy xã hội chấp nhận lời mời kỳ lạ, cạnh tranh trong trò chơi sinh tử để giành lấy số tiền 45,6 tỷ won (hơn 38 triệu USD ). Âm nhạc, hình ảnh bắt mắt cùng những màn cạnh tranh khốc liệt nhanh chóng đưa bộ phim viral toàn cầu.

“Thông điệp của Squid Game như nhát búa vào đầu. Điều cốt lõi là loạt phim sôi động ẩn chứa trái tim to lớn và thông điệp cốt lõi. Sự pha trộn giữa cảnh tượng và cảm xúc mang lại thành công cho phim”, tạp chí Empire bình luận.

Young Royals (Netflix)

Tỷ lệ : 1:2.440

Bộ phim mô tả về cuộc sống của Hoàng tử Wilhelm ở ngôi trường nội trú nổi tiếng. Những tưởng được làm những điều thỏa thích, không quan tâm cuộc sống xung quanh, nhưng chính tính cách luôn làm theo trái tim chứng tỏ môi trường đại học có nhiều thách thức hơn anh dự đoán.

“Chúng tôi bị hấp dẫn với cách thể hiện về câu chuyện tình yêu và nghĩa vụ của Young Royals. Nhưng chúng tôi tự hỏi điều đó có bị chôn vùi trước những thanh thiếu niên vốn mang trong người đặc quyền để thỏa thích hành động một cách tồi tệ hay không”, Decider bình luận.