Những bộ phim nổi tiếng ảnh hưởng đến cách ăn mặc thế nào?

"Bridgerton" hay "Emily in Paris" đã khiến nhiều người tìm mua những trang phục giống như diễn viên trong phim mặc.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, các show thời trang hay thảm đỏ đều bị hủy bỏ. Điều này tạo nên xu hướng tiếp nhận phong cách thông qua phim ảnh, theo The National News. Nhiều người thừa nhận mình bị ảnh hưởng trong việc lựa chọn trang phục.

Nhờ sự đầu tư kỹ lưỡng về phần nhìn, The Crown, The Queen's Gambit, Emily in Paris hay Bridgerton là những bộ phim ăn khách, truyền cảm hứng cho loạt xu hướng.

Mặc đồ như nhân vật trong phim

Khung cảnh vũ hội tuyệt đẹp kết hợp với những chiếc áo lụa thêu hoa văn, kiểu tóc công phu điểm xuyết trang sức lấp lánh dưới ánh nến tạo nên sàn diễn thời trang độc đáo.

Lấy bối cảnh vào năm 1813, bộ phim Bridgerton lột tả những thăng trầm của mối tình lãng mạn giữa Daphne Bridgerton và Công tước Hastings. Tác phẩm hiện được hơn 82 triệu hộ gia đình theo dõi.

Những chiếc váy được cách điệu để phù hợp với thời hiện đại. Ảnh: Entertainment Tonight, Vogue.

"Khi nằm dài trước màn hình tivi trong bộ đồ thoải mái, nhiều người thường gõ điện thoại để tìm kiếm những bộ váy thời xưa, găng tay dài và thậm chí là áo nịt ngực", kết quả khảo sát được đưa ra bởi The National News.

Xu hướng mặc giống nhân vật trong phim Bridgerton lên ngôi. Ảnh: Molly Carr.

Nền tảng mua sắm thời trang toàn cầu Lyst báo cáo tìm kiếm về áo nịt ngực tăng 93%, băng đô ngọc trai và lông vũ tăng 49%, găng tay dài tăng 23%, trang phục thời xưa tăng 93%.

Ngoài ra, những món đồ hiệu như dây ngọc trai của Chanel, váy tay phồng ngọt ngào đến từ Cecilie Bahnsen và Luisa Beccaria, vòng cổ bằng men hoa Dolce & Gabbana… cũng được quan tâm.

Nhà sản xuất Shonda Rhimes đã chọn Ellen Mirojnick - người giành giải Emmy 2013 cho phim Behind the Candelabra - đảm nhận vai trò thiết kế. 7.500 bộ trang phục đã được tạo ra để phục vụ các cảnh khiêu vũ, cuộc dạo chơi trong công viên.

Mirojnick nói: "Mọi thứ quá khó khăn khi lần đầu nhận việc. Tuy nhiên, tôi tự hào khi đội ngũ 238 người tạo ra tất cả, từ áo choàng cho đến những viên kim cương và đồ trang sức. Chúng đã vượt xa sự mong đợi".

Thay vì giữ nguyên nét cổ điển, trang phục trong phim được thêm nhiều yếu tố hiện đại, trở nên sang trọng, xa hoa hơn với các tông màu sáng. Điều này khiến những bộ đồ trở nên gần gũi hơn với khán giả. Họ nghĩ mình cũng có thể mặc loại trang phục này cho các bữa tiệc lớn.

"Thương hiệu xa xỉ giống người kể chuyện hay"

The Queen's Gambit kích thích sự quan tâm đến vẻ ngoài của thập niên 1960. Sau đó, phong cách phim "thống trị" sàn diễn thời trang Xuân - Hè 2021 của Miu Miu và bộ sưu tập gần đây nhất đến từ Azzaro Couture.

Nhà thiết kế trang phục Gabriele Binder đã khéo léo kể câu chuyện về kỳ thủ cờ vua người Mỹ - Beth Harmon (do Anya Taylor-Joy thủ vai) thông qua trang phục của cô, từ vùng Trung Tây nước Mỹ những năm 1950 đến phong cách những năm 1960 ở New York (Mỹ) và Paris (Pháp).

Gu thời trang nổi bật của nhân vật chính trong phim The Queen's Gambit. Ảnh: Complex_Kari.

Binder nói: "Tôi nhanh chóng thấy thích kịch bản vì nó tràn đầy cảm hứng. Có vô số nét chấm phá thông minh, chẳng hạn như bộ trang phục toàn màu trắng khẳng định vị trí nữ hoàng của bàn cờ vua".

Bên cạnh The Queen's Gambit, The Crown cũng là bộ phim có ảnh hưởng lớn đến thời trang khi được chăm chút bởi nhà thiết kế kỳ cựu Amy Roberts.

Công nương Diana là biểu tượng thời trang. Sự miêu tả của The Crown về những năm đầu bà trong gia đình hoàng gia đã thúc đẩy việc liên kết giữa các thương hiệu với nhà thiết kế làm việc cùng công nương.

Áo len của Rowing Blazer được bán hết sạch ngay sau khi phim phát sóng. Những chiếc vòng cổ đặc trưng của công nương cũng đang trở lại.

Phong cách của cố công nương được tái hiện qua phim The Crown. Ảnh: Vogue.

Peggy Grosz - chuyên gia ngọc trai người Mỹ, phó chủ tịch cấp cao của Assael - cho biết: "Nhu cầu trang sức ngọc trai đã hồi sinh vì nhiều lý do, bao gồm cả Phó tổng thống Kamala Harris và loạt phim về gia đình hoàng gia".

Nữ hoàng Elizabeth II không bao giờ thiếu 3 vòng ngọc trai trên cổ. Trong khi đó, Công nương Diana hiếm khi được nhìn thấy không đeo vòng tay bằng ngọc trai.

Phong cách Lily Collins xây dựng trong Emily in Paris cũng tạo nên những con số ấn tượng. Lyst nhận thấy lượt tìm kiếm một số thương hiệu Emily mặc đã tăng hơn 200% trong những tuần sau khi phim phát sóng. Lượt xem dành cho mũ nồi tăng 41% và mũ xô tăng 342%.

Với số liệu này, các chuyên gia cho rằng thương hiệu hợp tác với phim ảnh sẽ là điều khán giả thường thấy trong thời gian tới. Prada hiện tạo trang phục cho bộ phim mới The United States vs Billie Holiday kể về ca sĩ nhạc jazz.

Emily in Paris cũng tạo nên cơn sốt thời trang. Ảnh: New York Post.

Kathryn Vanderveen Drake - người sáng lập của Createology ở Los Angeles, Mỹ - nói: "Những thương hiệu xa xỉ cũng như nội dung phim, là những người kể chuyện hay nhất thế giới. Các nhà thiết kế là chìa khóa của thương hiệu thời trang và trang sức cao cấp. Họ mượn nhân vật để nói lên quần áo, đồ trang sức, đồng hồ và phụ kiện".