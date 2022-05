Những bộ phim làm sáng tỏ ‘Doctor Strange 2’

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” đã chính thức ra rạp từ ngày 4/5. Tình tiết phim có liên hệ mật thiết với nhiều tác phẩm thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Được chiếu sớm từ ngày 4/5 tại Việt Nam, sau 24 giờ, Doctor Strange in the Multiverse of Madness đã thu về 20 tỷ đồng . Bộ phim là bom tấn siêu anh hùng đầu tiên của Marvel Studios phát hành tại rạp trong năm 2022.

Trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) và người huynh đệ chí cốt Wong (Benedict Wong) đã gặp gỡ cô bé America Chavez (Xochilt Gomez) - người có khả năng mở cánh cổng nối các vũ trụ. Nhận thấy America đang bị truy sát bởi một thế lực nguy hiểm, Strange đã tìm tới sự giúp đỡ của nữ phù thủy Wanda (Elizabeth Olsen).

Doctor Strange in the Multiverse of Madness tạo bất ngờ khi kết hợp thể loại kinh dị vào dòng phim siêu anh hùng quen thuộc. Phim cũng khiến khán giả choáng ngợp với một cốt truyện phức tạp nhưng không hề rối rắm, đầy bất ngờ và kịch tính tới phút chót. Nội dung phim tiếp nối nhiều sự kiện trong chùm tác phẩm Doctor Strange (2016) cùng Spider-Man: No Way Home (2021) chiếu rạp và TV series WandaVision (2021) trên truyền hình.

Doctor Strange (2016)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness là phần tiền truyện trực tiếp của Doctor Strange. Bộ phim ra mắt năm 2016 đã đưa nhân vật phù thủy tối thượng từ trang sách lên màn ảnh, cũng là gieo hạt giống đầu tiên cho ý tưởng về đa vũ trụ điện ảnh Marvel sau này.

Trong phim, bác sĩ phẫu thuật tài năng nhưng ngạo mạn Stephen Strange đã bị tai nạn xe hơi. Dù giữ được tính mạng, nhưng đôi tay anh bị hủy hoại. Strange gần như tán gia bại sản khi tìm kiếm phương cách chữa trị bàn tay của mình. Giữa lúc tuyệt vọng, anh được biết về Kamar-Taj, vùng đất của phép thuật tâm linh.

Qua sự dẫn dắt của pháp sư Mordo (Chiweltel Ejiofor), Strange gặp được Thượng Cổ Tôn Giả (Tilda Swinton) và được người thu nhận. Cùng lúc, họ phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm là Kaecilius (Mads Mikkelsen), một đệ tử đã sa ngã của Thượng Cổ Tôn Giả, muốn đưa con quỷ Dormammu xâm lược trái đất.

Doctor Strange giải thích tường tận cho khán giả nguồn gốc của vị siêu anh hùng cũng như quan hệ của anh với các nhân vật khác trong phần hậu truyện sau này.

Phim kết thúc bằng việc Thượng Cổ Tôn Giả hy sinh, Strange và Wong hợp sức đánh bại Dormammu, cứu Trái Đất một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, Mordo sau khi phát hiện ra bí mật đen tối, đi ngược quy luật tự nhiên của Thượng Cổ Tôn Giả đã cảm thấy bị phản bội và bỏ đi, lập lời thề quyết chống lại các huynh đệ cũ.

Về phần Strange, anh chuyển tới sống tại Sanctum Sanctorum ở New York, nhận trọng trách bảo vệ thế giới khỏi mối đe dọa từ những sinh vật huyền bí, còn Wong tiếp tục ở lại lèo lái các hoạt động của Kamar-Taj.

Tới Doctor Strange in the Multiverse of Madness, khán giả thấy hai huynh đệ hợp sức vô hiệu hóa một con quái vật từ đa vũ trụ. Họ tiếp tục sát cánh trong cuộc chiến bảo vệ America Chavez sau này.

Mâu thuẫn giữa Strange và Mordo cũng được đề cập trong Multiverse of Madness. Thông qua những hình ảnh được tiết lộ từ trailer phim, khán giả có thể thấy được căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai nhân vật trong ngày “tái ngộ”. Mordo luôn đánh giá Strange cùng những kế hoạch táo bạo của anh là mối nguy hại với cả vũ trụ, trong khi vị phù thủy quyền năng luôn tỏ thái độ cẩn trọng, dè chừng trước người huynh đệ cũ.

Ở lần trở lại, Mordo được giới thiệu là thành viên của Illuminati, một hội kín quy tụ các nhân vật là tinh hoa của giới siêu anh hùng. Trong truyện tranh, nhóm gồm sáu người và hoạt động như một phiên bản Liên hợp quốc của vũ trụ Marvel.

Trên màn ảnh, tổ chức này đã bắt giữ Stephen Strange/Doctor Strange của Earth-616, vũ trụ chính nơi diễn ra các sự kiện trong MCU. Một trong các thành viên của tổ chức này đã được hé lộ từ trước với khán giả chính là Giáo sư X (Patrick Stewart), thủ lĩnh của binh đoàn X-Men.

WandaVision (2021)

WandaVision là bộ phim truyền hình đầu tiên của Marvel Studios sản xuất cho nền tảng trực tuyến Netflix. Tác phẩm cũng đóng vai trò mở màn cho Kỷ nguyên IV của MCU trên màn ảnh. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của Wanda sau khi trận chiến với Thanos kết thúc.

Bước ra khỏi cuộc chiến mang tầm vũ trụ, Wanda mất đi người yêu dấu cuối cùng trên Trái Đất. Trong Avengers: Infinity War (2018), Vision (Paul Bettany) đã bị Thanos (Josh Brolin) cướp mất viên đá vô cực gắn trên trán, dẫn tới mất mạng. Thi thể anh - hay cỗ máy tinh vi do Stark (Robert Downey Jr.) và Bruce Banner (Mark Ruffalo) chế tạo - đã bị chính phủ thu hồi, khiến nữ phù thủy dù muốn cũng không thể chôn cất anh tử tế.

Ở tận cùng đau khổ và cô độc, Wanda đã sử dụng sức mạnh của mình để thao túng người dân Westview, xây dựng nên một vở kịch truyền hình mà trong đó cô và Vision có một mái ấm hạnh phúc. Không dừng lại ở đó, Wanda còn dùng phép thuật để tạo ra hai đứa trẻ sinh đôi và coi nó như con chung của hai người.

Series WandaVision thành công rực rỡ trong việc "dẫn lú" khán giả bước vào giấc mơ hạnh phúc của Wanda.

Cuối series, khi Wanda quyết định hóa giải bùa phép ếm lên người dân Westview, cũng là chấm dứt ảo mộng hạnh phúc của mình, cô cũng mất đi hai đứa con đã trót yêu thương như máu thịt. Nữ phù thủy không thôi thương nhớ cặp sinh đôi và biết được rằng đâu đó ở các vũ trụ song song, chúng vẫn đang tồn tại.

WandaVision khép lại bằng cảnh Wanda - giờ đã khai mở sức mạnh tối thượng và trở thành Scarlet Witch - đang nghiên cứu Darkhold, cuốn cổ thư ẩn chứa sức mạnh hắc ám. Người mẹ tuyệt vọng đã đặt bàn chân đầu tiên vào bóng tối để tìm kiếm con đường đoàn tụ với cặp sinh đôi của mình.

Đây chính là câu chuyện ẩn sau các từ khóa “Westview”, “tôi đã phạm sai lầm và làm bị thương nhiều người” mà Wanda nói với Strange khi được phù thủy tối thượng tới viếng thăm. Cô chưa bao giờ quên đi cặp sinh đôi của mình cùng quá khứ đã chiếm đoạt cuộc sống của những người vô tội.

Mặt khác, việc Scarlet Witch dấn thân vào hắc thuật được tiết lộ cuối WandaVision cũng giải thích cho diễn biến khác trong bộ phim - đã được tiết lộ qua trailer - là mối quan hệ căng thẳng giữa Scarlet Witch và Doctor Strange. Nữ phù thủy mù quáng muốn đoàn tụ với các con trai, trong khi ngay từ đầu chúng chưa từng tồn tại. Việc lạm dụng hắc thuật càng khiến nhân vật trở thành một mối nguy hiểm trong mắt Strange.

Spider-Man: No Way Home (2021)

Bộ phim hợp tác giữa Sony Pictures và Marvel Studios là tiền đề mở ra chuyến phiêu lưu vào đa vũ trụ trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Trong No Way Home, Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) đã tới gặp Strange và xin anh giúp đỡ xóa bỏ ký ức “Peter Parker là Spider-Man” khỏi ký ức của mọi người.

Tuy nhiên, do Parker liên tục thay đổi yêu cầu, phép thuật của Strange đã bị trục trặc. Kết quả, thay vì xóa ký ức về danh tính thật của Spider-Man khỏi trí óc mọi người, câu thần chú đã kéo bất kỳ ai biết về thân phận thật của siêu anh hùng tới vũ trụ này. Kết quả, cánh cổng nối đa vũ trụ Marvel bị mở ra, kéo tập đoàn ác nhân và cả các phiên bản Spider-Man khác tới Earth-616.

Sự phối hợp thiếu ăn ý giữa Doctor Strange và Spider-Man đã mang đến tai họa cho Earth-616.

Một trận hỗn chiến đã diễn ra giữa chàng Spider-Man trẻ tuổi với dàn ác nhân hùng hậu. Đã có mất mát và thương vong. Sau cùng, Parker của Holland đã phải trả giá cho một phút bồng bột bằng chính sự tồn tại của mình. Các ác nhân và siêu anh hùng từ vũ trụ khác được trả về đúng vị trí. Nhưng từ đây, MCU đã bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các siêu anh hùng có thể phải chào đón những vị khách kém thân thiện từ nhiều vũ trụ khác vào bất cứ lúc nào.

Tới Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cánh cửa nối đa vũ trụ một lần nữa được mở ra, lần này bằng năng lực của America Chavez. Trên màn ảnh, khán giả được gặp ít nhất ba phiên bản khác nhau của Doctor Strange và một số lượng đáng kể biến thể Wanda từ đa vũ trụ.

Thông qua trailer, khán giả cũng được thấy Strange du hành qua nhiều vũ trụ khác nhau, mà một trong số đó đã tưởng nhớ công lao cứu cả vũ trụ của anh bằng bức tượng khổng lồ. Ở phiên bản vũ trụ khác, Strange bước đi trên những đường phố hoang tàn, rữa nát của một thế giới đã ở hồi cáo chung…