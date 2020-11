Những bộ phim kinh phí thấp thành công ngoài sức mong đợi

Saw (Lưỡi cưa) là tác phẩm kinh dị thành công về mặt doanh thu. Đây là bộ phim độc lập, các diễn viên đều không phải là ngôi sao nổi tiếng. Saw được quay trong 18 ngày với bối cảnh trong nhà tắm. So với kinh phí 1,2 triệu USD , doanh thu phòng vé 103,9 triệu USD được xem là kỷ lục hiếm hoi.