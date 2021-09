Những bộ phim kinh dị được kỳ vọng của Hàn Quốc

Trong giai đoạn cuối năm, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc thể loại kinh dị, giật gân trên nền tảng trực tuyến.

Trong sự kiện Tudum diễn ra ngày 25/9, Netflix đã công bố kế hoạch phát hành một số tác phẩm được hãng đầu tư sản xuất tại Hàn Quốc. Chùm phim đa dạng về đề tài, quy tụ nhiều gương mặt ăn khách song song giới thiệu với khán giả các tên tuổi mới. Chùm phim tập trung vào thể loại phim kinh dị, giật gân có yếu tố giả tưởng.

My Name

My Name là dự án truyền hình tiếp theo của Han So Hee sau Nevertheless. Phim thuộc thể loại tội phạm, giật gân, xoay quanh nhân vật chính Yoon Ji Woo (Han So Hee). Ji Woo gia nhập một tổ chức tội phạm song song làm đặc vụ chìm cho cảnh sát nhằm khám phá chân tướng sự thật xoay quanh cái chết của cha mình.

Phim do Kim Jin Min, đạo diễn của Extracurricular (2020) thực hiện. Bạn diễn của Han So Hee trong phim là Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun, Kim Sang Ho, Lee Hak Joo và Jang Ryul.

My Name dự kiến phát hành ngày 15/10 trên dịch vụ xem video trực tuyến Netflix. Theo lời giới thiệu, Han So Hee đã phải tập luyện vất vả để thành thục trong những cảnh hành động của Ji Woo trên màn ảnh.

Trong My Name, nhân vật của Han So Hee gai góc, bạo lực và đối lập với kiểu vai nữ diễn viên thường đảm nhận.

Hellbound

Hellbound đánh dấu lần thử sức của đạo diễn Yeon Sang Ho (Train to Busan, Peninsula) với thể loại truyền hình. Phim có độ dài 6 tập, dự kiến ra mắt vào 19/11.

Hellbound lấy bối cảnh thế giới giả tưởng nơi con người được các thiên thần báo tử tiên đoán trước cái chết của mình. Khi khoảnh khắc đã điểm, thiên thần báo tử sẽ xuất hiện và kết liễu họ.

Jung Jin Soo (Yoo Ah In) là lãnh tụ của một tôn giáo với đức tin thiên thần báo tử là sắp đặt của chúa trời. Giáo phái bí ẩn thu hút sự quan tâm của đạo diễn truyền hình Bae Young Jae (Park Jung Min), luật sư Min Hye Jin (Kim Hyun Joo) và thám tử Jin Kyung Hoon (Yang Ik June). Ba người cùng chung chí hướng lật tẩy Jin Soo và vén màn bí mật về thiên thần báo tử.

Hellbound quy tụ dàn diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn Quốc.

The Silent Sea

The Silent Sea dự kiến phát hành trong tháng 12, quy tụ hai gương mặt kỳ cựu Bae Doona và Gong Yoo trong các vai chính. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng kết hợp yếu tố giật gân.

Bối cảnh phim là Trái Đất năm 2075 khi nạn sa mạc hóa gây ra cạn kiệt lương thực và nước sạch. Một phi hành đoàn được giao nhiệm vụ thu thập các mẫu vật bị bỏ lại trong trạm nghiên cứu hoang phế trên Mặt Trăng.

Tác phẩm là phim truyền hình đầu tay của đạo diễn Choi Hang Yong. Kịch bản The Silent Sea được biên kịch Park Eun Gyo phát triển ý tưởng từ phim ngắn cùng tên sản xuất năm 2014 của Choi Hang Yong. Nam diễn viên Jung Woo Sung đảm nhận vai trò sản xuất dự án.

The Silent Sea là phim khai thác đề tài không gian tiếp theo của Hàn Quốc sau Space Sweepers.

All of Us are Dead

Cốt truyện All of Us are Dead bắt đầu khi các học sinh trong một ngôi trường cấp 3 nhiễm virus và biến thành xác sống. Trong khi lực lượng giải cứu tìm cách đột nhập từ bên ngoài, những học sinh còn sống sót buộc phải dấn thân vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt.

TV series tập trung khắc họa tâm lý nhóm học sinh sống sót, bóc tách các biến chuyển tâm lý khi họ bị đặt trước lằn ranh sinh tử. Phim được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên, do Lee Jae Gyu (Beethoven Virus, Damo, Intimate Strangers) đạo diễn từ kịch bản của Cheon Sung Il.

All of Us are Dead quy tụ nhiều gương mặt mới của màn ảnh Hàn Quốc như Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Lomon và Yoo In Soo. Khán giả sẽ được thưởng thức All of Us are Dead vào tháng 1/2022.