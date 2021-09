Những bộ phim Hàn Quốc được khán giả đón nhận trong năm 2021

The Uncanny Counter: The Uncanny Counter kể về biệt đội săn quỷ có nhiệm vụ trục xuất linh hồn ác quỷ giết hại nhân loại. Các linh hồn này nhập vào cơ thể con người, xúi giục họ giết người và hấp thụ linh hồn nạn nhân. Bộ phim được nhiều khán giả khen ngợi nhờ nội dung độc đáo và mạch phim nhanh, lôi cuốn. Đây là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất đài OCN. The Uncanny Counter kết thúc với mức rating trung bình toàn quốc là 11%.