Những bộ phim Hàn Quốc đáng sợ hơn 'Squid Game'

Sau A Tale of Two Sisters, đạo diễn Kim Jee Woon tiếp tục gây ấn tượng với I Saw the Devil (2010). Bộ phim kinh dị kể về một điệp viên bí mật tham gia vào con đường trả thù đầy bạo lực sau khi vợ chưa cưới bị giết. Theo SCMP, bộ phim không dành cho những người yếu tim và phù hợp cho khán giả yêu thích thể loại trả thù giống phim Oldboy. Ảnh: Peppermint & Company.