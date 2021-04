Những bộ phim giúp Kristen Stewart ghi điểm

Into the Wild là bộ phim chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của Jon Krakauer, kể về câu chuyện của Christopher McCandless (Emile Hirsch đóng) trong hành trình khám phá bản thân. Trên đường đi, anh gặp gỡ người bạn đồng hành Tracy (Stewart). Bộ phim được nhiều nhà phê bình ca ngợi đáng xem, được đánh đến 83% trên Rotten Tomatoes. "Into the Wild đã thành công trong việc xây dựng mối liên hệ sâu sắc giữa người với người, kèm theo đó là nỗi đau sâu sắc của con người", Amy Biancolli viết cho Houston Chronicle.