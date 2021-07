Những bộ phim giúp cơ quan chức năng phá án

The Jinx (2015): The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst là series tài liệu về Robert Durst, một người thừa kế bất động sản ở New York bị buộc tội giết người. Durst đã chủ động tìm đếm đạo diễn Andrew Jarecki, đề nghị làm một bộ phim dựa trên tiểu sử của mình. Robert Durst đã dành hơn 20 giờ đồng hồ để thuật lại cuộc đời mình, cung cấp cho ê-kíp làm phim một nguồn tư liệu khổng lồ cho series phim tài liệu. Đây cũng là lần đầu tiên Durst được hợp tác với báo chí. Bộ phim đã tóm tắt lại vụ mất tích bí ẩn của vợ Robert Durst vào năm 1982, vụ hành quyết nữ nhà báo Susan Berman năm 2000 và vụ sát hại người hàng xóm Morris Black năm 2001. Ảnh: HBO.