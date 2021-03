Những bộ phim để đời của Nữ diễn viên đẹp nhất thế giới năm 2014

Từ Star Wars: The Force Awakens (2015) đến Star Wars: The Last Jedi (2017), Lupita Nyong'o có khá ít đất diễn. Sự xuất hiện của nữ diễn viên trong The Last Jedi về cơ bản là vai khách mời. Tuy nhiên, do được công chúng đón nhận và đạt 90% điểm trên Rotten Tomatoes, đây vẫn là vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp của ngọc trai đen gốc Kenya.