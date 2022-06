Những bộ phim đáng xem về vượt ngục

The Next Three Days là tác phẩm có sự góp mặt của hai ngôi sao nổi tiếng Russell Crowe và Elizabeth Banks. Lara (Banks) bị buộc tội giết sếp và bị kết án chung thân. Sau khi tìm bằng chứng ngoại phạm cho vợ thất bại, John Brenna (chồng Lara) nhờ người từng 7 lần vượt ngục thành công tư vấn kế hoạch vượt ngục. Hành trình giúp vợ thoát khỏi nhà tù sau đó diễn ra theo hướng kịch tính. Bộ phim nhận được 7,3/10 điểm trên iMDb. Ảnh: Lionsgate.