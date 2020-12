Những bộ phim đáng thất vọng của năm 2020

The last thing he wanted bị khán giả và giới phê bình đánh giá là "bom xịt" đáng thất vọng trong năm nay. Tuy có dàn diễn viên hạng A như Anne Hathaway và Ben Affleck tham gia, bộ phim về nhà báo giúp cha tham gia cuộc thỏa thuận vũ khí có nội dung nhạt nhòa. "Toàn bộ câu chuyện quá khó hiểu, dù chịu khó phân tích cũng không đọng lại gì", Film Week bình luận. Ảnh: Netflix.