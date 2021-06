Những bộ phim đáng quên của The Rock và sao Hollywood

The Cable Guy (1996): Thập niên 1990, Jim Carrey là ngôi sao hài kịch tài năng hàng đầu Hollywood. Tuy nhiên, khi góp mặt trong phim hài kịch đen có yếu tố giật gân The Cable Guy do Ben Stiller đạo diễn, danh hài suýt đánh mất hình ảnh đã dày công gây dựng. Màn hóa thân xuất thần của Jim Carrey vào vai gã đàn ông cô độc, mang tâm lý méo mó khiến khán giả sợ hãi nhiều hơn thấy hài hước. Sau The Cable Guy, Carrey trở lại với dòng phim hài gia đình quen thuộc. Trong 10 năm qua, ông thường xuyên nhận các kiểu vai hài hước, u tối. Ảnh: Columbia Pictures.