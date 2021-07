Những bộ phim có kinh phí eo hẹp thống trị phòng vé

The Texas Chain Saw Massacre (1974): Đạo diễn Tobe Hooper của The Texas Chain Saw Massacre chỉ được cấp 60.000 USD kinh phí làm phim. Do đó, ông đã tìm những cách cực đoan để tiết kiệm tiền như dùng xác động vật thật thay vì đạo cụ giả. Không may, chi phí tăng cao trong khâu hậu kỳ đã đẩy Hooper đến chỗ bán bớt một phần bản quyền phim lấy 80.000 USD . Những vất vả này đã được đền đáp xứng đáng khi The Texas Chain Saw đã thu về 30,9 triệu USD khi phát hành tại rạp - con số cao gấp 200 lần vốn đầu tư. Ảnh: Bryanston Distributing Company.