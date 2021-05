Những bộ phim có kịch bản ‘song sinh’

It Takes Two (1995) và The Parent Trap (1998): Ra mắt cách nhau ba năm, kịch bản của It Takes Two và The Parent Trap đều xây dựng trên ý tưởng một cô bé gái tình cờ gặp người bạn mới có ngoại hình giống hệt mình. Chúng đã lợi dụng sự tương đồng này để gài bẫy, trêu đùa cha mẹ mình. Ảnh: Warner Bros., Buena Vista Pictures Distribution.