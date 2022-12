Những bộ phim có doanh thu cao nhất 2022

Minions: The Rise of Gru: Nối tiếp Minions (2015) các tiểu quỷ nhà Universal đã thu về 939 triệu USD . Phần tiền truyện Despicable Me khuynh đảo phòng vé trong dịp Quốc khánh Mỹ khi nhanh chóng cán mốc 202 triệu USD chỉ trong tuần đầu công chiếu. Qua đó, trở thành tác phẩm có doanh thu nội địa mở màn cao nhất do Universal sản xuất. Bộ phim kể về siêu trộm Gru (Steve Carell) thời trẻ khi cậu nuôi dưỡng ước mơ trở thành ác nhân hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, phim đã bị thay đổi phần kết để được công chiếu tại thị trường Trung Quốc. Dẫu vậy, không thể phủ nhận hiệu ứng tích cực mà dàn Minion để lại được thể hiện qua số liệu về doanh thu. Theo Variety, nhà phê bình Peter Debruge gọi The Rise of Gru là bộ phim hài hước nhất mà Hollywood từng sản xuất. Ảnh: Universal.