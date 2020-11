Những bộ phim bị đánh giá thấp của Leonardo DiCaprio

The Man in the Iron Mask (1998): Trong phim, tài tử sinh năm 1974 đảm nhận cùng lúc hai vai chính là vua Louis 14 và người anh em song sinh Phillippe. Tuy có sự tham gia của các ngôi sao Hollywood như Jeremy Irons và John Malkovich, bộ phim vẫn bị đánh giá là bết bát. Nhiều nhà phê bình, trong đó có Roger Ebert thẳng thắn chỉ trích vai diễn của DiCaprio. Ảnh: United Artists.