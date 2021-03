Những bộ manga tiềm năng trong năm 2021

Bước sang năm 2021, các bộ truyện tranh mới như "Học viện siêu anh hùng" hay "One-punch Man" vẫn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của người hâm mộ.

Cách đây khoảng 3-5 năm, nhiều bộ truyện tranh đình đám như Naruto, Bleach, Toriko, Fairy Tail... lần lượt kết thúc. Những tác phẩm cùng thời còn tồn tại đến ngày nay chỉ còn một vài bộ manga như One Piece hay Thám tử Conan.

Những bộ truyện tranh kể trên đều là các tác phẩm kinh điển, có giá trị trong giới manga. Tuy nhiên, phần lớn trong số này đều có "tuổi đời" khá lớn. Sự kết thúc của chúng có thể coi như một sự chuyển giao cho các tác phẩm thuộc thế hệ sau.

Ngày nay, các bộ truyện tranh hiện đại mang phong cách đa dạng hơn, có nhiều thử nghiệm thú vị hơn và có màu sắc trưởng thành nhiều hơn. Không phải tất cả đều có thể phù hợp với độc giả nhỏ tuổi, vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý kiểm định nội dung đối với những gì mà con cái mình sẽ đọc.

Học viện siêu anh hùng

Học viện siêu anh hùng (My Hero Academia) là tác phẩm của họa sĩ Kohei Horikoshi. Đây là loạt truyện tranh Nhật Bản xoay quanh một thế giới mà các siêu anh hùng tồn tại ở khắp nơi. Còn Midoriya Izuku - cậu bé không có năng lực siêu nhiên - lại sở hữu ước mơ cháy bỏng là trở thành siêu anh hùng vĩ đại nhất.

Ra mắt năm 2014, Học viện siêu anh hùng nhanh chóng tạo lập được vị thế của mình tại Nhật Bản và nhanh chóng lan tỏa trên thế giới. Sự thành công của bộ truyện được cho là đến từ cách tác giả xây dựng nhân vật, đặc biệt là các vai phản diện có chiều sâu.

Trong dàn nhân vật khổng lồ của truyện, mỗi người đều mang một màu sắc đặc trưng và có được "cốt truyện" cho riêng mình nhưng vẫn có được sự nhất quán đối với mạch chính. Bên cạnh đó, các pha đối kháng mãn nhãn cùng những phân đoạn cảm động cũng tạo nên sức hút lớn cho Học viện siêu anh hùng.

Spy x Family

Gia đình đặc biệt này được hình thành chỉ trong vòng 7 ngày, gồm một điệp viên, một sát thủ và một bé gái ngoại cảm. Ảnh: Wallpaperaccess.

Spy x Family là bộ truyện của Tatsuya Endo kể về một điệp viên tài năng có bí danh Twilight. Ra mắt vào cuối tháng 3/2019, bộ manga ngay lập tức khiến cộng đồng độc giả chao đảo. Spy x Family là câu chuyện về một gia đình đầy phức tạp.

Để thực hiện nhiệm vụ và tiếp cận mục tiêu, chàng điệp viên Twilight đã phải "lập gia đình" với cô vợ hờ vốn là sát thủ và nhận nuôi đứa con gái có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. Ba người, ba hoàn cảnh giờ đây phải sống chung với nhau trong một gia đình bởi ba mục đích khác nhau.

Thực tế, Spy x Family là bộ truyện tranh mang phong cách hài hước, tình cảm, đan xen một vài phân cảnh đối kháng để tạo điểm nhấn. Tác phẩm có phần cốt truyện và cách triển khai đơn giản. Thế nhưng các chi tiết hài hước lại xuất hiện xuyên suốt câu chuyện giúp Spy x Family dễ dàng được độc giả đón nhận.

One-punch Man

Bộ manga One-punch Man của tác giả ONE có lẽ đã là cái tên không còn xa lạ đối với những người yêu thích truyện tranh. Tác phẩm xoay quanh nhân vật chính là Saitama, một người bình thường nhưng lại sở hữu sức mạnh phi thường chỉ nhờ những bài tập thể lực đơn giản.

Trong truyện, Saitama được biết đến như một siêu anh hùng có thể đánh bại đối thủ hay tiêu diệt quái vật chỉ với một đòn duy nhất. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà những nhân vật phụ xung quanh anh ta lại có nhiều đất diễn hơn, đặc biệt là đệ tử - siêu anh hùng Genos.

Sự thành công của One-punch Man được cho là đến từ cách tiếp cận mới mẻ, kỳ lạ nhưng rất hiệu quả của ONE. Tác giả xây dựng Saitama là nhân vật chính tuy nhiên anh ta lại thường chỉ xuất hiện ở những thời điểm cao trào mang tính bước ngoặt. Còn việc dẫn dắt tiết tấu của truyện lại do những nhân vật thứ chính đảm nhiệm.

Thực tế, việc tạo ra hình mẫu một nhân vật bất bại, và nhất là người luôn chiến thắng chỉ sau một đòn duy nhất, là điều hiếm có tác giả nào lựa chọn. Bởi nếu làm thế, sẽ rất khó cho việc phát triển nhân vật sau này và đa phần tác giả sẽ lựa chọn phát triển sức mạnh nhân vật qua từng thời kỳ, điển hình có thể kể đến là: Dragon Ball, Naruto, Bleach... Tuy nhiên, với sự liều lĩnh và cả tài năng của mình, ONE vẫn thành công với One-punch Man khi lựa chọn con đường khó khăn hơn.

Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen là bộ truyện tranh của tác giả Akutami Gege, được phát hành trên tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha kể từ tháng 3/2018. Đây là bộ manga "trẻ tuổi" được kỳ vọng sẽ cùng với Học viện siêu anh hùng (My hero academia) và Miền đất hứa (The Promised Neverland) tạo ra những cuộc tranh đua thú vị trong tương lai, như cái cách mà Naruto, One Piece và Bleach đã từng làm.

Jujutsu Kaisen là câu chuyện về Yuji Itadori và hành trình chống lại thế lực hắc ám. Cậu bé là một học sinh trung học với tài năng thiên bẩm về thể chất và bộ môn điền kinh. Yuji bất ngờ có được sức mạnh từ một sự cố không đáng có. Cũng chính từ đó, các rắc rối đến với cậu nhiều hơn.

Có thể nói, Jujutsu Kaisen có cốt truyện không quá phức tạp. Cả nhân vật chính lẫn cách tiếp cận mạch truyện chính đều là những phương thức quen thuộc của thể loại truyện đối kháng này. Tuy nhiên, sự trần trụi của các trận đánh cũng như nhân vật được đầu tư kỹ lưỡng về chiều sâu đã đem đến sự khác biệt cho Jujutsu Kaisen so với các tác phẩm khác.

Jujutsu Kaisen có cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn người đọc. Ảnh: Xtrafondos.

Demon Slayer

Nhắc đến những bộ manga có tiềm năng lớn trong năm 2021 không thể không kể tới Demon Slayer của Gotoge Koyoharu. Truyện được phát hành tại Việt Nam với tên gọi: Thanh gươm diệt quỷ.

Năm 2019, bộ phim hoạt hình chuyển thể từ Demon Slayer đã đánh bại mọi đối thủ trong cùng thể loại. Năm 2020, truyện có doanh số hơn 80 triệu bản, cao gấp 10 lần vị trí á quân (Kingdom - 8,2 triệu bản). Sức hấp dẫn của Demon Slayer ngày một tăng lên theo thời gian và hứa hẹn sẽ còn bứt phá thêm nữa trong năm 2021.

Bên cạnh những manga kể trên, còn rất nhiều bộ truyện tranh khác có tiềm năng để trở thành tác phẩm hot trên thị trường trong năm 2021 như: Dr. Stone, Miền đất hứa (The Promised Neverland), Fire Punch, Hell's Paradise hay Haikyu!!.