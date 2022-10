Những bộ manga phù thủy hay dành cho Halloween

The Witch and The Beast được sáng tác bởi Kousuke Satake. Bộ manga là câu chuyện về cặp bí ẩn Ashaf và Guideau, bất cứ khi nào có sự cố liên quan đến phù thủy xảy ra, cả hai lại sát cánh bên nhau. Ashaf là một người đàn ông trầm lặng thường đi cùng quạ còn Guideau là một người phụ nữ hung dữ với răng nanh và đôi mắt của quái thú. Cả hai làm việc cho The Order of Magical Resonance, tổ chức chuyên theo dõi những sự kiện thảm khốc xảy ra xung quanh thị trấn và truy lùng những phù thủy độc ác đã gây ra chúng. Nếu đang tìm kiếm một bộ truyện tranh hành động có chiều sâu, nhiều tầng ý nghĩa thì The Witch and The Beast sinh ra để dành cho bạn. Nguồn: TheAnimeDaily.