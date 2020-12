Những bộ cánh đắt giá trong phim 'Hoàng Quý Muội'

Đối thủ của Khánh Tiên trong phim là Hà My (Đỗ Diễm thủ vai). Ở tập đầu tiên, khi chưa lộ rõ bộ mặt thật, Hà My diện váy tweed dáng pijama thanh lịch. Gam màu xanh blue nữ tính, tươi trẻ khiến người xem tin vào hình ảnh ngọt ngào, mỏng manh do Hà My xây dựng.