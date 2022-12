Những bộ cánh của Lily Collins

Nữ diễn viên chọn chiếc váy Michail Sykianakis vải xuyên thấu dài ngang đầu gối tới buổi ra mắt The Mortal Instruments: City of Bones vào lần khác. Một thiết kế được may hình bông hoa với các chi tiết bao phủ làn da của cô từ ngực đến đùi trên và một phần cánh tay. Cô phối trang phục với đôi giày cao gót Christian Louboutin màu đen đơn giản. Ảnh: Just Jared Jr, My Face Hunter.