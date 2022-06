Những biến tướng mại dâm thời công nghệ cao

Đã qua rồi cái thời gái mại dâm đứng ven đường, núp lùm cạnh gốc cây mời chào, lôi kéo khách mua dâm tìm bến đáp hành lạc.

Những "má mì" hay "tú ông" lập ra các nhóm kín, phơi bày đầy đủ hình ảnh của gái bán dâm cho khách làng chơi thoải mái lựa chọn rồi hẹn gặp ở khách sạn sang trọng hoặc sex tour dài ngày.

Nam và nữ đều bán dâm trên mạng

Với gần 300 gái bán dâm tham gia hoạt động, đường dây mại dâm do Nguyễn Hữu Hải (SN 1989, trú tại xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, Bắc Giang) và Lương Đức Long (SN 1992, trú tại Vũ Linh, Yên Bình, Yên Bái) điều hành có thể được xem là vụ án mại dâm quy tụ nhiều gái bán dâm lẫn khách làng chơi tham gia nhất bị Công an huyện Đông Anh, Công an TP Hà Nội, triệt xóa trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến nay.

Với số lượng gái bán dâm nhiều như vậy nhưng Hải và Long vẫn khá nhàn hạ trong việc quản lý, bởi gần như tất cả những gì liên quan đến hoạt động mại dâm đều được vận hành bởi những trang web mua bán dâm được họ lập ra.

Trợ giúp cho Hải và Long còn có Vương Đăng Kiên (SN 1996, trú tại Đồi Chính, Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang) và Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1998, trú tại Xuân Mới, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Với 3 máy tính xách tay cùng 23 điện thoại di động và 1 máy tính bàn, họ ngồi trong căn hộ ở Khu đô thị Dương Nội 2, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội thực hiện việc đưa hình ảnh gái bán dâm lên các trang, nhóm kín để quảng cáo; đồng thời điều hành việc bán dâm, thu tiền của khách qua tài khoản ngân hàng. Tất cả những công đoạn trên đều được thực hiện trên môi trường số, ngoại trừ việc gái bán dâm đi gặp trực tiếp khách làng chơi mua dâm.

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh, thông tin cũng chính vì quảng bá, điều hành trên môi trường mạng xã hội, nên địa bàn hoạt động của đường dây tổ chức mại dâm trên rất rộng. Ngoài những khu vực các quận, huyện của Hà Nội, Hải và Long còn mở rộng đường dây mại dâm của mình ra các tỉnh thành khác. Trên các trang, nhóm mại dâm do Hải và Long điều hành, lúc nào cũng có khoảng 250 đến gần 300 gái làng chơi ở khắp vùng, miền sẵn sàng nhận đi khách. Trung bình một ngày, họ thu được trên 50 triệu đồng từ việc môi giới bán dâm.

Một số nhóm mua, bán dâm trên các hội, nhóm mạng xã hội đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Thiếu tá Hoàng Tiến Hùng, Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội, cho biết hoạt động mại dâm hiện nay có cả nam giới bán dâm.

Mới đây, Đội 2 và Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân triệt xóa đường dây mại dâm nam do đối tượng Nguyễn Văn Thiết (SN 1996, HKTT tại Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang) điều hành. Từ đầu năm 2021, Thiết sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản trên mạng xã hội quảng cáo về những dịch vụ massage Yoni, Body tăng cảm xúc… sau đó đăng ảnh bán khỏa thân của nhân viên nam để môi giới mại dâm cho khách nữ.

Khách nữ có nhu cầu mua dâm sẽ liên lạc với Thiết qua tài khoản mạng xã hội. Từ những hình ảnh nam bán dâm được gửi cho khách nữ, họ sẽ thống nhất giá cả mua dâm, thường dao động trong khoảng 700.000 - 10 triệu đồng/lượt/người.

Quá trình thanh toán tiền mua dâm đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Đối với những khách quen, nam bán dâm có thể cầm tiền trực tiếp mang về cho Thiết. Trước khi bị Phòng CSHS và Công an quận Thanh Xuân phát hiện, Thiết đã môi giới thành công cho rất nhiều khách nữ mua dâm.

Tăng cường kiểm tra, xử nghiêm vi phạm

Mới nhất, ngày 22/6, Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng phát hiện, xử lý một trường hợp tổ chức cho gái bán dâm với giá 2 triệu đồng/lượt tại khách sạn.

Thông tin với PV, đại diện Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết: Không chỉ tổ chức cho gái hoặc nam bán dâm trên mạng, hiện các "tú ông", "tú bà" còn thành lập và điều hành nhiều trang web bán dâm với sự tham gia của các cô gái người nước ngoài.

Một người môi giới đã bị Phòng CSHS phát hiện, bắt giữ là Đặng Văn Nhân (SN 1989, HKTT tại xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Do không có công ăn việc làm ổn định lại thấy việc môi giới bán dâm cho lợi nhuận cao, nhàn hạ, Nhân trực tiếp quản trị, điều hành một số trang web mua bán dâm.

Để khác lạ và lôi kéo được nhiều khách mua dâm, Nhân gom "đào" là những cô gái người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Giá bán dâm của những cô gái này được Nhân quy định trên trang web từ 2,5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/người/lượt và từ 15 triệu đến 20 triệu/ngày trong trường hợp khách làng chơi có nhu cầu "Sex tour".

Nhân cũng không hề gặp mặt trực tiếp gái bán dâm, mọi giao dịch với gái bán dâm, thu tiền của khách làng chơi… đều được thực hiện trên nền tảng mạng xã hội, điện thoại, chuyển khoản. Những hội, nhóm bán dâm do Nhân điều hành lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn thành viên truy cập, theo dõi, giao dịch.

Đánh giá của Phòng CSHS cho thấy, từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, hoạt động mại dâm đã lắng xuống rất nhiều. Mặc dù vậy, sau khi dịch bệnh được khống chế, tệ nạn này bắt đầu tái diễn trở lại với phương thức, thủ đoạn được thay đổi hơn trước để né tránh sự kiểm tra, phát hiện, bắt giữ của cơ quan công an.

Nếu như trước kia giữa "tú ông", "tú bà" với gái, nam bán dâm thường phải quen biết nhau, thì nay, việc giao dịch, gặp gỡ của mối quan hệ này đã được thay thế bằng những nền tảng, ứng dụng mạng xã hội. Lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, họ dễ quảng cáo, giao dịch, chuyển khoản và "cắt đứt" liên lạc, thông tin khi cần.

Hệ thống máy chủ điều hành những trang, nhóm tổ chức mại dâm này thường được đặt ở nước ngoài. Điều này cũng gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội cũng như đánh sập những trang web độc hại trên… Hoạt động mại dâm không chỉ làm băng hoại các giá trị đạo đức tốt đẹp, gia tăng nguy cơ lây lan bệnh tật mà còn tiềm ẩn rất lớn những mối nguy về trộm cắp, giết người.

Trên tinh thần chủ động nhận diện những vi phạm, từ đầu năm 2022, Phòng CSHS đã triển khai nhiều kế hoạch, phương án, chỉ đạo lực lượng CSHS trên toàn thành phố tập trung kiểm tra, phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu vi phạm hoạt động mại dâm. Thống kê của Phòng CSHS, hiện trên toàn địa bàn thành phố có khoảng 13 tụ điểm có dấu hiệu của hoạt động mại dâm. Ngoài ra, 6 cơ sở hoạt động kinh doanh có điều kiện nghi vấn tổ chức hoạt động mại dâm cũng nằm trong hồ sơ điều tra cơ bản của đơn vị.

Tất cả những điểm, tụ điểm trên đều được Phòng CSHS chỉ đạo CSHS Công an các quận, huyện quản lý địa bàn tập trung triển khai phương án kiểm tra, phòng, chống, xử lý nghiêm vi phạm. Phòng CSHS cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường "lọc" những hội, nhóm, trang web có nội dung "bẩn" để xử lý.

Bên cạnh đó, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua, bán dâm, bên cạnh sự kiên quyết, xử lý nghiêm của lực lượng Công an, các cơ quan chức năng có liên quan cũng cần nghiên cứu tăng chế tài xử lý đối với người bán và nhất là người mua dâm, tổ chức mua, bán dâm, chặn nguồn cầu và cung bằng những quy định nghiêm minh của pháp luật.