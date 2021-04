Những biện pháp tâm lý tích cực giúp sống an vui

Sách "Tâm lý học tích cực" đưa ra lý thuyết và phương pháp nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, giúp mỗi cá nhân xây dựng nội tâm vững mạnh.

Tâm lý học tích cực là nhánh nghiên cứu hình thành hơn 20 năm nay. Hướng nghiên cứu này mở ra nhiều con đường để mỗi người có thể nhìn vào nội tâm của mình, tập trung “những gì làm cho cuộc đời trở nên đáng sống và tốt đẹp”.

Các đại học lớn như Pennsylvania (Mỹ), East London (Anh), Melbourne (Australia)… đều có chương trình thạc sĩ về Ứng dụng tâm lý học tích cực (MAPP). Ở Việt Nam, cụm từ “tâm lý học tích cực” chưa thực sự phổ biến trong cộng đồng học thuật và thực hành.

Sách Tâm lý học tích cực. Ảnh: Y. N.

Sách Tâm lý học tích cực do Acacia C. Parks và Stephen M. Schueller biên soạn, mới được phát hành tiếng Việt, giới thiệu cặn kẽ về khoa học này. Đây là cuốn sách giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành các can thiệp tâm lý học tích cực trong đời sống.

Cuốn sách cung cấp kiến thức cơ bản về lĩnh vực tâm lý học tích cực, các cách thức mà nhà tâm lý học tích cực sử dụng để nâng cao điểm mạnh nơi con người như lòng biết ơn, vị tha, dũng cảm, khiếu hài hước, kiên nhẫn, sáng tạo, sự thấu cảm. Độc giả cũng có thể nhận ra thông tin liên quan vấn đề tâm lý mà bản thân hoặc người thân, bạn bè đang phải đối diện.

Sách chỉ ra rằng xuyên suốt lịch sử của tâm lý học, việc phát triển cách can thiệp để giảm bớt cảm xúc tiêu cực và suy giảm chức năng (như trầm cảm, căng thẳng và lo âu) đã giành được nhiều sự quan tâm. Trong khi đó, rất ít sự chú ý dành cho các can thiệp hướng tới cải thiện hạnh phúc tích cực và sức khỏe tâm lý.

"Mục tiêu của tâm lý học tích cực là để xác định các yếu tố tâm lý và bối cảnh xã hội tạo điều kiện cho hạnh phúc tối ưu, tập trung cụ thể vào ba chủ đề liên quan: Các trải nghiệm chủ quan tích cực (như hạnh phúc), các đặc tính tích cực (như sự lạc quan), vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy các trải nghiệm tích cực và các đặc tính tích cực", trích chương 27 trong sách.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Thành - thạc sĩ Tâm lý học Giáo dục và Phát triển tại Đại học Sư phạm Quý Châu (Trung Quốc) - đánh giá về sách Tâm lý học tích cực: “Vượt lên giới hạn của một khoa học thuần túy, tâm lý học tích cực gợi mở con đường hướng tới cuộc sống hạnh phúc và an lạc đích thực. Cuộc sống dựa trên trí tuệ, lòng nhân ái và ý thức về cái tôi. Cuốn sách này cho thấy tâm lý học tích cực như một khoa học về phương thức sống an lạc”.

Sách tâm lý ngày càng được nhiều người tìm đọc. Ảnh: IPER.

Theo thạc sĩ Nguyễn Minh Thành, tâm lý học tích cực sẽ song hành cùng những lĩnh vực khác để giúp con người sống cuộc đời ý nghĩa hơn. Sách còn tập hợp nghiên cứu, phương pháp ứng dụng trong gia đình, trường học, xã hội.

TS Đặng Hoàng Ngân - thạc sĩ Tâm lý học Phát triển Trẻ em và Thanh thiếu niên tại Đại học Toulouse Jean Jaurès (Pháp) và tiến sĩ Tâm lý học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) - cho rằng trong vài năm gần đây, bạn đọc quan tâm nhiều hơn tới sách tâm lý. Trước đây, chúng ta có nhu cầu mạnh mẽ về kinh tế. Giờ đây, kinh tế phát triển, chúng ta lại đối diện những vấn đề nội tâm, nhu cầu tâm lý xuất hiện.

TS Ngân cho rằng sách Tâm lý học tích cực không chỉ nêu lý thuyết, mà còn “là tập hợp những nội dung đơn giản hóa lý thuyết, đưa ra phương pháp dễ áp dụng trong đời sống. Tâm lý học tích cực luôn có chỗ với đại chúng”.