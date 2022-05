Những biến chứng nguy hiểm khi tự phá thai bằng thuốc

Em gái của tôi có thai ngoài ý muốn đã 6 tuần. Nếu tự mua thuốc phá thai về uống, em tôi có gặp nguy hiểm gì không?

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Việc tự ý phá thai bằng thuốc có thể gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm tính mạng, sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Những biến chứng nguy hiểm có thể gặp khi tự ý phá thai bằng thuốc tại nhà như:

- Băng huyết, mất máu, co giật, sốt cao kéo dài: Thuốc phá thai có tác dụng tạo ra những cơn đau co thắt tử cung để đẩy thai ra ngoài. Do đó, bụng dưới của người bệnh thường sẽ đau và ra máu rất nhiều. Nếu không cầm được máu và theo dõi kịp thời, bệnh nhân sẽ băng huyết.

- Nhiễm trùng: Trường hợp cơ thể băng huyết, mất máu dài ngày, sốt cao, có khả năng nhiễm trùng tử cung cao. Nếu không phát hiện để xử lý kịp thời, nhiễm trùng tử cung có thể sẽ đe doạ tính mạng, có thể gây tử vong. Thậm chí, một số người phải cắt bỏ tử cung hoặc làm ảnh hưởng tới tử cung nên trở thành vô sinh và mất kinh nguyệt.

- Vô sinh: Vô sinh là một trong những biểu hiện của tai biến muộn sauphá thai bằng thuốc. Việc sử dụng thuốc phá thai nhiều lần không chỉ bào mòn tử cung, gây vô sinh còn làm tăng nguy cơ bị ung thư vú. Một số trường hợp sau khi phá thai bằng thuốc còn bị nổi mề đay, mẩn ngứa hoặc khó thở, choáng, ra máu nhiều vào kỳ kinh tiếp theo.

Với những biến chứng nguy hiểm như trên, phụ nữ cần trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, khi có thai ngoài ý muốn không được tự ý mua thuốc và sử dụng.

Thai phụ cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa phụ sản để được bác sĩ khám, làm xét nghiệm máu, siêu âm xem tuần tuổi thai bao nhiêu, thai nằm vị trí nào. Nếu tự ý uống thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ, khi không may có thai ngoài tử cung, khối thai sẽ vỡ, gây xuất huyết trong ổ bụng, nguy hiểm tính mạng.

Thông thường phá thai bằng thuốc chỉ định khi thai dưới 7 tuần vô kinh, tức dưới 49 ngày. Thai siêu âm phải nằm trong lòng tử cung và mẹ không mắc các bệnh lý như tim, phổi, suyễn, dị ứng hay bệnh về máu khác. Tự ý phá thai tại nhà sẽ không thể xác định được tình trạng thực tế của mình có đang được đảm bảo an toàn hay không. Vì vậy, khi quyết định chấm dứt thai kỳ bằng thuốc, người dân phải thông qua sự hướng dẫn, theo dõi chặt chẽ của bác sĩ sản khoa.